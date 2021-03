VUČEVIĆ: Nadležni organi moraju utvrditi poreklo novca miliona na računima Dragana Đilasa koje ima na više kontinenata

Potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je povodom računa lidera SSP Dragana Đilasa koje ima na Mauricijusu, ali i drugim državama da se dugo pričalo o njegovim milionima koje je zaradio dok je bio na vlasti. Prvi čovek Novog Sada je analizirao napade Đilasa na predsednika Vučića, kao i njegovog odnosa prema novinarima kojima nije ni dozvoljeno da mu postavljaju pitanja.

Vučević je, gostujući na TV Hepi, poručio da nije sporno zaraditi milione i biti uspešan u privatnom poslu, ali jeste kada imate eksploziju privatnog posla u vreme dok ste na visokim pozicijama u izvršnoj vlasti, kada odlučujete o nekim budžetima kada imate politički uticaj...

- Osim toga, Đilas i ekipa su napravili vrlo komplikovane ekonomske transakcije. To zahteva jednu ozbiljnu finansijsku forenziku. Ministar Mali je detaljno to objasnio, a zatim dolazimo na kraju do svega gde on drži taj novac koji je zaradio dok je bio na vlasti. Novac je plasiran van Srbije i očigledno da se nemali iznos nalazi na bankovinim računima bukavlno na svakom kontinentu. Tu su računi na Mauricijusu, Švajcarskoj, Hong Kong, sada je tu i Moldavija... Kada se to sve zbroji, dolazi se do desetina miliona evra i više nema nikakve dileme da je korisnik ili upravljač računa Dragan Đilas. To što se firma vodi na Peru Petrovića, to je super, ali na svim tim računima Dragan Đilas je označen kao lice koje može da raspolaže tim novcem – naglasio je Vučević i dodao da se sada dolazi do toga da se mora utvrditi da li je taj novac privaljen poreskoj upravi, da li je legalizovan kao prihodi pojedinca ili firme i da vidimo da li je država imala koristi u smislu poreskim prihoda i verujem da će nadležni državni organi to utvrditi – istakao je on.

Vučević je podsetio da je Srbija donela zakon na koji je dugo čekala, a to je zakon o utvrđivanju porekla imovine, dodajući da svi treba da budu ispitani, „uključujući i nas sadašanje nosioce izvršne vlasti, ali i sve one koji su bili u prethodnom periodu“.

- Ali, posle svega neverovatan je Đilasov odgovor Vučiću da treba da se plaši i da mediji koji o tome pišu da će biti ugašeni i da ne smeju o tome da pišu - mišljenja je Vučević.

Grad Novi Sad

Kurir