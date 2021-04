KLUB SENIORA ZA AKTIVNU STAROST: Podrška švajcarske Vlade Loznici

LOZNICA - Loznica je među gradovima Srbije u kojima će sprovođenje projekata iz oblasti socijalne zaštite kroz program “Swiss pro” podržati Vlada Švajcarske.

Prihvaćen je loznički projekat “Klub seniora - podrška za aktivnu starost” koji će obuhvatati 1.100 korisnika

U sklopu projekta predviđeni su psihološka podrška i usluge zdravstvenog savetovanja kroz različite radionice i programe za starija lica uz pripremu socijalnih karata starijih domaćinstava u ruralnim područjima. Za projekat je odobreno 15.600 evra, a uz sufinansiranje lokalne samouprave sa 1.745, njegova vrednost je 17.345 evra.

Projekti su odabrani u okviru javnog poziva koji je trajao od 25. januara do 26. februara ove godine i bio otvoren za 96 gradova i opština iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije, i to iz druge, treće i četvrte grupe razvijenosti, koje trenutno pružaju do tri usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

U okviru programa ‘’Swiss PRO’’, uz podršku Vlade Švajcarske vrednu više od 310.000 evra i doprinos lokalnih samouprava sa oko 115.000 evra, biće sprovedena 22 projekata za razvoj i pružanje usluga socijalne zaštite namenjenih ublažavanju uticaja krize uzrokovane pandemijom kovid 19 virusa.

Njihovom realizacijom biće povećana dostupnost i kvalitet usluga socijalne zaštite za više od dve hiljade osoba iz ranjivih društvenih grupa, saopšteno je iz “Swiss pro”.

