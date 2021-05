JA, VRAGOLAN I MOJ DEDA: Na 31. Tucanijadi u Mokrinu titule svetskih šampiona pripale Ivanu (5) i njegovom dedi Savi (FOTO)

MOKRIN- Nikada ranije Svetsko prvensto u tucanju farbanim kokošijim jajima nisu obeležili unuk i deda, ali za sve postoji prvi put.

U juniorskoj konkurenciji titula svetskog šampiona pripala je petogodišnjeg Ivanu Terziću, dok je na Vaskrs, kod seniora, trijumfovao njegov deda Sava Terzić Košničar.

Ovo je Savina četvrta titula svetskog šampiona. Savino kao kamen tvrdo kokošije jaje izdržalo je nalete svih rivala, pa i finaliste, takođe Mokrinčanina, Miloša Kovačića, aktuelnog šampiona Gusanijade, još jedne čuvene manifestacije:

foto: Saša Urošev

- Veoma sam srećan zbog četvrte titule. Prvi put, to je bilo 1997. Godinu dana kasnije, ponovo sam bio svetski šampion, a prethodni put 2017. Sad sam se izjednačio sa Ivanovim drugim dedom. Moj prijatelj Živica Blažić takođe ima četiri titule, ali je od svega najvažnije što smo dobili najmlađeg šampiona. To je naš unuk Ivan. Pre nego što je i počelo takmičenje, unuk nam je rekao da bi ga najviše obradovalo da i on postane šampion. Želja mu se, na naše veliko zadovoljstvo, ostvarila. I to je najvažnije- rekao j Sava Terzić, dok je drugi deda Živica Blažić unuka držao u naručju.

foto: Saša Urošev

Ponosne dede kažu za Kurir da su zdravi zubi najvažniji alat za biranje kao kamen jakih jaka. Kuckanjem, o jedinice, određuju se koje ima granitnu ljusku. Ako je jaje oblo i “sitnije tuče”, poput kucanja u staklo, onda je ono pravo:

- Nije nas mrzelo da tako isprobamo po nekoliko stotina komada. Najviše zbog našeg unuka Ivana- dodale su dede, četvorostruki šampioni.

foto: Saša Urošev

I ovoga puta, pre dodele pehara i novčanih nagrada, moralo je da se ispoštuje pravilo koje nalaže da pobedničko jaje, na ravne časti, pojedu sudija i šampion. Na taj način se otklanja bilo kakva sumnja u regularnost takmičenja i časnu pobedu.

foto: Saša Urošev

Da bi se izbegle eventualne mahinacije, u vidu manjeg guščijeg, pačijeg ili većeg morčijeg jajeta koje je “filovano” voskom ili auto gitom, a što se dešavalo, od 14. Tucanijade, finalna, jaja čuvaju u specijalno napravljenom sefu.

(Kurir.rs/S.U.)