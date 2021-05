Uručene Đurđevdanske nagrade

Zahvaljujući poštovanju protivepidemijskih mera i imunizaciji, danas smo u prilici da u ovom zdanju održimo i Svečanu sednicu Skupštine grada. Prošle godine nismo mogli ni da mislimo o tome. Bio je to prvi, a nadam se i poslednji eĐurđevdan kraj malih ekrana. Između dva Đurđevdana mnogo je Kragujevčana koji su izgubili bitku sa korona virusom. Među njima su i laureati Mikica Zdravković i dr Bora Evtov. Godišnju nagradu grada Kragujevca dobija i Dom zdravlja odnosno zaposleni. Zasluženo.

Zahvaljujem se svim sugrađanima koji su se vakcinisali i molim sve one koji nisu da pomognu svom gradu da što pre stignemo do kolektivnog imuniteta. To je jedini način da nastavimo dalje, da gradimo i razvijamo naš grad za bolju i sigurniju budućnost naše dece – rekao je gradonačelnik Nikola Dašić, u svom obraćanju.

foto: grad Kragujevac

Planovi su nam veliki. Uz podršku države i predsednika Republike, Kragujevac polako postavlja jake temelje za put napretka, povećanje zaposlenosti, unapređenje infrastrukture i kvaliteta života u svim oblastima.

Zahvaljujući sredstvima Republike, privode se kraju dva velika projekta stanovi za pripadnike snaga bezbednosti u naselju Denino brdo i Palata pravde. Posle pola veka planiranja, ideja o izgradnji severne obilaznice konačno je konkretizovana. Jedan od najvažnijih projekata je prelazak Gradske toplane sa uglja na gas. Zahvaljujući sredstvima iz republičkog budžeta u iznosu od 12,5 miliona evra konačno će biti rešen višedecenijski problem aerozagađenja u gradu, istakao je Dašić.

foto: grad Kragujevac

Među projektima urbane održivosti su izgradnja novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i Regionalne deponije za upravljanje otpadom.

Ove godine sređivanjem starih fasada u starom gradskom jezgru kao i rekonstrukcijom Trga Vojvode Radomira Putnika pokušaćemo da vratimo izgubljenu funkciju centra grada kao mesta susretanja i druženja.

foto: grad Kragujevac

Kragujevac, nekadašnja prestonica Srbije, ne staje, gradi se, raste i razvija svoje kapacitete kako bi postao mesto gde će naša mladost moći da ostvari svoje profesionalne ciljeve. Stvaramo nove vrednosti i imamo čime da se pohvalimo pred našim knjazom, poručio je Dašić.

foto: grad Kragujevac

I ove godine na Svečanoj sednici gradonačelnik Nikola Dašić i predsednik Skupštine grada, Miroslav Petrašinović, uručili su Đurđevdanske nagrade i priznanja.

Ovogodišnji laureati su Udruženje građana „Opera Nova Kragujevac“ u oblasti umetnosti , prof. dr Maja Anđelković u oblasti nauke, a u oblasti medicine, posthumno dr Bora Evtov. Učenici Prve kragujevačke gimnazije Ilija Vitošević, Petar Mihajlović i Mitar Arsović, dobitnici su Đurđevdanske nagrade u oblasti obrazovanja, a Goran Ilić za rezultate u sportu. U oblasti humanitarnog karaktera, nagrade su pripale Domu zdravlja Kragujevac i zaposlenima u ovoj ustanovi za otvaranje prve Kovid ambulante u Srbiji 20. marta 2020. godine i odličnu organizaciju i funkcionisanje u otežanim uslovima, kao i Igoru Jankoviću za ispoljenu hrabrost i požrtvovanost prilikom spašavanja učesnika saobraćajne nesreće.

foto: grad Kragujevac

Zvanje Zaslužni građanin grada Kragujevca pripalo je Mirku Puzoviću, najtrofejnijem bokseru iz Kragujevca za izuzetan i višegodišnji doprinos afirmaciji grada u zemlji i inostranstvu. Odlukom gradonačelnika grada Kragujevca, Plaketa Svetog Đorđa dodeljena je Miodragu Zdravkoviću – Mikici, basisti benda ČBS i jednom od osnivača Arsenal festa, posthumno, za afirmaciju grada Kragujevca.

Grad Kragujevac