Vučević: Svakom roditelju pa i meni najveće bogatstvo su deca

Za Novosađane sam njihov gradonačelnik, za građane Srbije sam potpredsednik jedne stranke, ali moja najvažnija titula u životu zove se - tata. Svakom roditelju na ovom svetu, pa i meni, najveće bogatstvo su deca. Zato samo nesrećni i veoma zlobni ljudi ne prezaju da se protiv neistomišljenika bore napadima na njegovo dete - to je tako kukavički, sramotno, bedno i jadno. To je takav pokazatelj slabosti onih koji vas napadaju, to je tako necivilizacijski, to je tako primitivno i skandalozno, da je jedini način da odnesete pobedu da podignete glavu i kažete svom detetu koliko ga volite. Koliko se borite. Koliko ga čuvate. Volim vas, deco moja. Srećan Međunarodni dan porodice, čuvajmo svoje najmilije!

Kurir