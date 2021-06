MLADOŽENJA ZLATKO OSTAVIO U ŠOKU I MLADU I SVATOVE U SELU KOD GRUŽE: Ranom zorom pobegao za Beograd, rodbina otkrila šta se desilo

Od svadbenog veselja koje je trebalo da se održi prošle subote u selu Čestin kod Gruže nije bilo ništa.

Naime, Jana P. i Zlatko V, oboje u četrdesetim godinama, samo su se primakli „ludom kamenu", ali stali na njega nisu. Mladoženja, rodom iz Bihaća, predomislio se u poslednjem trenutku, pobegao za Beograd, ostavivši za sobom u šoku i mladu, i svatove...

Sve se dogodilo u noći pred venčanje, u blizini manastira Kamenac, zadužbini despota Stefana Lazarevića. Navodno je svađa mladine rodbine i mladoženje kumovala da Zlatko pobegne u svitanje na dan svadbe. Šok među onima koji su se spremali za veselje u familiji je i dalje prisutan, dok je u gružanskom kraju priča o odbeglom mladoženji bez sumnje tema broj jedan.

Darosava Nikolić ima 80 godina i ona je sa ostavljenom mladom dalji rod. Njena baba je iz Čestina.

- Jana živi u Beogradu, ali je često dolazila ovde na selo u dedovinu sa drugaricama, za praznike. I onda je zvala i rekla da hoće da se uda i da slavlje pravi u našoj staroj kući, u brdu. Moj sin i unuk su sve sredili i uredili. Kupljeno je piće, pečenje je isečeno, doterana je hladnjača, cveće za ukrašavanje. Pozvani su i svatovi. Ovde u mojoj kući su spavali u četvrtak u noć, i u petak su Jana i njen mladoženja Zlatko obukli mladenačka odela. Bili su mnogo lepi onako zajedno. On bridž pantalone i opanke, vezene čarape, košulju... I ona je imala opanke i nošnju. Otišli su u Borački krš, valjda da se slikaju tako. Nije ih bilo ceo dan, zovem ja telefonom unuka i kažem da porane malo, da se naspavaju pred svadbu. Ali njih nema - priča Darosava.

Dok je baba Darosava cele noći pratila vreme i brinula da slučajno ne padne kiša na dan veselja, nije ni slutila da se odigrava prava drama.

- Spremila sam šta ću da obučem i čekala ujutru da dođe rođaka da me našminka. Htela sam da se provedem, kad vidim, evo ga unuk. Pita me: „Šta radiš baba, gde ćeš?" Gledam, čudim se što me to pita, a on: ,,Reko mi Zlatko, od venčanja nema ništa, i otišao jutros oko četiri." Malo se popilo, došlo do rasprave sa rodbinom i mladić se pokupi i ode... Mislila sam da se šali, ali nažalost istina je bilo - kaže Darosava, kojoj telefon zvoni i nekoliko dana nakon ovog događaja, jer se ljudi još uvek nisu načudili i raspituju se šta je bilo.

Nesuđena mlada se očigledno radovala svom venčanju, jer je do tančina sve pripremljeno u velikom stilu. Htela je da se svečanost obavi baš tu, jer je i krštena u manastiru Kamenac. Stara porodična kuća u brdu je sređena, dvorište pokošeno, čak je obezbeđen i beli konj da ga mlada projaše kroz selo.

Umesto svadbene parade, matičari koji su se spremali da obave svoj posao ujutru su dobili neočekivani poziv. Sa druge strane žice bila je Jana, i rekla im da ne dolaze jer mladoženje nema. Uglavnom, gosti su se džabe sređivali i kupili poklone, a mnogi su se vratili sa pola puta. Na sreću, pečenje je prodato drugima, piće je vraćeno, tako da velike štete i nema. Jedino konja niko nije jahao te subote.

(Kurir.rs/Informer, K.R.)