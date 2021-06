NA DAN GRADA OTVORENI GRADSKI BAZENI: Zvanično počela kupališna sezona u Loznici

Na gradskom velikom i dečjem bazenu danas je na Dan grada zvanično otvorena četrnaesta kupališna sezona u Loznici.

Iz Ustanove za fizičku kulturu ‘’Lagator’’, koja upravlja kupalištem, kažu da je za sve posetioce koji danas dođu ulaz besplatan, a bazeni će i ovoga leta, sve do kraja avgusta, biti otvoreni od 8 do 20 časova.

foto: T.Ilić

Kupalište je spremno dočekalo otvaranje nove sezone, a o onima koji ovoga leta ovde potraže osveženje brinuće se devet licenciranih spasilaca kao i medicinska ekipa.

Osim plivanja posetiocima će biti na raspolaganju igranje stonog tenisa, osveženje u restoranu, a u blizini bazena su i teretana na otvorenom i višenamenski teren za mali fudbal, košarku, odbojku i rukomet. Na kupalištu je nabavljen dodatni mobilijar pa će ovoga leta kupačima na raspolaganju biti sedamdeset ležaljki i dvadeset suncobrana.

Za razliku od prošle sezone, kada to prvi put nije učinjeno zbog kovida, ove je planirana besplatna škola za neplivače kao i obuka stilova plivanja. Prva grupa neplivača trebalo bi da počne sa radom prvoga dana jula, a druga dvadeset dana kasnije. Minulih sezona, osim prošle, svake je ovde naučilo da pliva po više od stotinu dečaka i devojčica i do sada ih je oko dve hiljade proplivalo na Lagatoru. Na bazenima će se kao i prošloga leta primenjivati propisane protivepidemijske mere, obavezna dezinfekcija ruku, prolazak kroz dezobarijeru i druge koje budu važile tokom sezone. Ovde su već treću sezonu ostale iste cene. Ulaz za decu do sedam godina je besplatan, ostali za dnevnu ulaznicu treba da izdvoje 180 dinara, sezonsku ulaznicu za učenike i studente tri, a odrasle četiri hiljade dinara.

Inače, danas je u osam sati na bazenu bio jedan posetilac, ali se očekuje da ih tokom dana bude više kao i narednih za koje su najavljene letnje temperature.

T.Ilić