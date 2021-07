LOZNIČANI ZADOVOVOLJNI OTKUPNOM CENOM: Za organsku malinu od 380 do 450 dinara

LOZNICA - Berba maline se zahuktava, a ove godine uzgajivači ’’crvenog zlata’’ mogu biti zadovoljni otkupnom cenom koja se kreće od 380 pa do 450 dinara za organsku malinu. To je znatno bolje nego lane kada je plaćana oko 220 dinara, a odlično ukoliko se uporedi sa 2019. kada je ovde za kilogram maline dobijano do 150 dinara.

Kvalitet je zadovoljavajući, rod nema truleži ni drugih bolesti, kaže Zlatica Krsmanović, diplomirani inženjer voćarstva iz “Poljosaveta” koji pokriva Loznicu, Ljuboviju, Krupanj i Mali Zvornik.

- Zbog vremena kakvo smo imali tokom zime i proleća, odnosno temperaturnih šokova, a onda ove vreline prinos će ipak biti smanjen. Situacija se razlikuje pa će u najlošijim zasadima rod biti dve, tri tone po hektaru, a u boljim do 15 tona. Neće u proseku prelaziti šest, sedam tona dok je lane prosečan prinos bio je 5,2 tone na terenu koji pokrivamo. Moguće je da se to malo popravi ukoliko u narednom periodu za malinu budu povoljne vremenske prilike jer ovde malinjaci uglavnom zavise od neba. Sve je izraženiji problem sa nalaženjem radne snage iako je dnevnica za bernu maline tri hiljade dinara, plus hrana i piće. Nju je i inače, teško naći, a posebno situaciju komplikuje to što se sada sa berbom maline preklapa berba višnje i borovnice - kaže ona.

Pod malinom je, navodi Krsmanovićeva, u Loznici i ostale tri opštine oko dve hiljade hektara i ta brojka se ne menja iako je pre dve godine bilo onih koji su nezadovoljni otkupnom cenom krčili zasade, odustajali od proizvodnje, ali je bilo i onih koji podižu nove, ili obnavljaju stare zasade.

U ovom kraju počela je i berba višnje, ali organizovanog otkupa baš i nema, a ni proizvođači nisu zadovoljni otkupnom cenom od 50 dinara za kilogram. Sa druge strane kod borovnice je drugačija priča, otkup je garantovan, cena je oko šest evra, a radna snaga se angažuje i sa strane. Na području ’’Poljosaveta’’ borovnica zauzima oko sto hektara, sa tendencijom da se sve više širi.

Kurir.rs/T.Ilić