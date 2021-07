NOVINARU KURIRU ZORANU ŠAPONJIĆU URUČENA NAGRADA: Reportaža je nastala negde u novembru prošle godine

"Čovek koji zna svoj posao je dobitnik nagrade za najbolju reportažu . U njegovom slučaju kvalitet koji je blizak genijalnosti proizilazi iz činjenice da posao shvata kao zadovoljstvo. Reportaže Zorana Šaponjića novinara Kurira su štivo koje ako već nije, treba da uđe u udžbenike novinarstva, obrazložio je žiri na dodeli novinarskih priznanja "Slađana Veljković" u Vranju.

U Vranju su u sali Pozorišta "Bora Stanković" u četvrtak svečano uručena novinarska priznanja „Slađana Veljković“ ovogodišnjim dobitnicima. Priznanje za najbolju reportažu pripalo je novinaru Zoranu Šaponjiču iz dnevnog lista Kurir za reportažu: "RADOJE ŽIVI SAM KAO KURJAK NA NIČIJOJ ZEMLJI: Desi mi se i tuga, uhvati pa ne pušta, progovorio bih sa nekim riječ, a nemam sa kim".

Nagradu u kategoriji novinarski podvig dobila je Daliborka Alihodžić, novinarka Večernjih novosti, za reportažu "POČINJE NOVI ŽIVOT: Ivica iz Zaplanjske Toponice kod Gadžinog Hana tri decenije posle punoletstva juče konačno dobio ličnu kartu" Nagradu za najbolji uređivački rad u lokalnim medijima ove godine dobila je Sanja Petrov urednica portala "Slobodna reč".

foto: T. S.

"Reportaža je o Radivoju Perišiću koji je nažalost preminuo pre mesec i po dana gore u planini u onoj lepoti, u onoj samoći u kojoj je i živeo. Reportaža je nastala negde u novembru prošle godine. Zaista je bila velika muka doći do njega naći ga gore u planini. Znao sam da gore živi neki stariji čovek koji živi sam i provodi dane sam. Tek kad sam otišao gore shvatio sam da je to u stvari granicaizmeđu Republike Srpske, odnosno Srbije i Bosne i Hercegovine i da on živi u nekadašnjoj karauli koja je tu napravljena pre sto i više godina i da je on u stvari poslednji graničar. I eto sad je on umro i karaula ostala pusta, granica ostala pusta. ...Neka su dvostruka osećanja danas. Drago mi je zbog nagrade, opet žao što ideja je bila i mislio sam da odem gore sa tom nagradom do Radoja, ali eto...Drugačije se završilo...i tako. Nagrada mi je vrlo draga što nosi ime kolegenice koja je ostavila trag u ovoj profesiji. Čitao sam njene priče nekad. Ona je pisala priče u ovom vremenu bezdušja ona je pisala priče sa dušom i po tome je pamtim", rekao je nagrađeni novinar Kurira Zoran Šaponjić.

Pred žirijem nimalo lak i jednostavan zadatak zbog velikog broja pristiglih reportaža

Odluku o dobitnicima doneo je stručni žiri na čelu sa Momčilom Popovićem, šefom DESK -a Večernjih novosti iz Beograda.

U žiriju su Ljubica Zdravković – Džonov urednica RTV Vranje iz Vranja kao i Ljiljana Stojanović urednica Regionalne agencije Jugpress.

foto: T. S.

Popović je obrazlažući odluku žirija rekao da i ove godine nije bilo lako odabrati najbolje na konkursu koji nosi ime jedne tako posebne osobe i tako specifičnog novinara.

- I ove godine nismo odustali od kriterijuma da li bi se naš izbor dopao Slađani, tačnije šta bi na naš izbor rekla Slađana.Dalborka Alihodžić vratila je među žive Ivicu Denića iz Zaplanjske Toponice iz Gadžinog Hana i zaslužila nagradu za novinarski poduhvat.u kategoriji nagrada za najbolji uređivačkirad u lokalnim medijima opredelili smo se za mladost hrabrost ideju i koncepciju i profesionalizam. Ovih pet u jedan staje u ime Sanje Petrov odgovorne urednice portala Slobodna reč pokrenutog aprila 2020. godine. Čovek koji zna svoj posao je dobitnik nagrade za najbolju reportažu. U njegovom slučaju kvalitet koji je blizak genijalnosti proizilazi iz činjenice da posao shvata kao zadovoljstvo, a kada je tako onda je sve lako. Kako lako piše tako lako se i čitaju i pamte tekstovi Zorana Šaponjića, naročitoo reportaže. Za sve ove godine provedene u profesiji poprilično obojenoj sujetom nikakada nisam naišao na kolege koje su za javnost o šaponji imale jedno mišljenje a u šapatu na uvo dijametralno suprotno, jer reportaže Zorana Šaponjića novinara Kurira su štivo koje ako već nije, treba da uđe u udžbenike novinarstva. Nevolja je u tome što to umeće ne može da se nauči, ne može ni da se kopira. To je stvar talenta nečega što vam priroda podari, da ljudima kroz svoje pero podarite štivo koje otvara sva druga čula. Neki bi rekli da se to zove umetnost verovatno i jeste, a upravo to je reportaža na kontu koje ide ova nagrada jeste priča o Radivoju Perišiću i beskuću u kome je živeo. O životu od koga nije tražio više nego što ima, a nije imao mnogo više od kolibe mačka Brke, škripe vrata i tranzistora. Dok je ova reportaža putovala do priznanja koje zaslužuje radoje je prešao u neka prostranstva gde caruje večna tišina. Čitate a sve vidite i čujete. Tako uvek biva kada pero u mastilo života umoči Zoran Šaponjić - zaključio je Momčilo Popović, šef DESK -a Večernjih novosti iz Beograda koji je bio na čelu stručnog žirija.

Konkurs za novinarsku nagradu "Slađana Veljković", tradicionalno po treći put raspisao je Centar za medijsku transparentnost i društvenu odgovornost (CMTDO) iz Vranja.

Prisutnima se obratio Radoman Irić, novinar iz Organizacionog odbora. On je podsetio da je "na ovoj smotri žurnalizma za tri godine učestvovalo preko 300 medijskih hodočasnika".

Ove godine u konkurenciji je bilo18 autora, koji su se na konkurs javili sa 31 radom. Pored novinara redakcija iz Srbije u konkurenciji su bili i novinari iz Severne Makedonije kako je saopštio Centar za medijsku transparentnost i društvenu odgovornost.

Nagrade su dodeljene 8. jula na dan smrti novinarke Slađane Veljković. Laureatima je nagrade uručio Stefan Kostić, menadžer proizvodnje u kompaniji Knauf insulation, koja je generalni sponzor novčanog dela priznanja.

Uručenju novinarskih priznanja prisustvovali su suprug i sin prerano preminule novinarke, kolege , predstavnici gradske vlasti i poštovaoci lika i dela novinarke Slađane Veljković koja je preminula pre deset godina.

(Kurir.rs/T. S.)