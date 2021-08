Sremska Mitrovica: Počela je iz hobija da mesi HLEB SRPSKIH VOJNIKA, danas VODI PORODIČNU PEKARU

Višak slobodnog vremena razvija želju za istraživanjem. Mnogi tako pronađu hobi za koji nisu ni slutili da imaju talenat. Tako je Biljana Jakovljević iz Sremske Mitrovice poželela da istraži nove recepte za domaći hleb. Naišla je na recept za tain, hleb koji su srpski vojnici iz Prvog svetskog rata nosili sa sobom. Biljani se probudila želja da proba hleb srpsih ratnika i otrgne recept od zabora. Pravila je tain za porodicu i prijatelje, a ubrzo su počele da pristižu narudžbine, pa se hobi razvio u porodičnu pekaru.

“Tain je stari srpski hleb iz Prvog svetskog rata. To su naši vojnici svi imali u svojim torbicama. Inače, znači na turskom sledovanje i svako je imao svoje sledovanje. To je hleb koji može jako dugo da traje i baš zbog toga je svaki vojnik imao u svojoj torbi. Od stotinu recepata ja sam baš izabrala tain. Bio je mnogo interesantan, upravo zbog toga što je iz Prvog svetskog rata”, rekla je Biljana za Sremska Mitrovica živi.

foto: Sremska Mitrovica živi

Biljana kaže da je proces pravljenja taina dug, a od brašna do pečenog hleba treba da prođe i dvadeset šest sati. Koristi isključivo organske sastojke iz Srbije: brašno iz Lajkovca i kvasac iz Niša. Osim taina, Biljana pravi zdrava peciva od ražanog i organskog belog brašna. Svi njeni proizvodi se mese rukom, baš kako se to radilo nekad.

foto: Sremska Mitrovica živi

“Ja zaista uživam da pravim taj naš tain hleb, jer me to podseća na našu tradiciju, naše ratnike i uvek se setim njih. Sa druge strane, svako parče kada odsečem, njegov miris i ukus me vrati u detinjstvo, u bikini kuhinju, baš u trenutak kada iz pećnice vadi vruć, tek pečen hleb”, rekla je Biljana, dok se miris taina, hleba naših predaka, širio njenom porodičnom pekarom.

Sremska Mitrovica živi