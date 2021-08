Sremska Mitrovica: Održava se VINSKI PARK - NAJVEĆI vinarski festival u Srbiji

Posle jednogodišnje pauze, Gradski park, omiljena gradska oaza za stanovnike Sremske Mitrovice, ponovo će se na jedno veče pretvoriti u Vinski park - vinsku i gastro manifestaciju koja će okupiti najbolje velike, ali i manje vinske kuće iz Srbije, regiona, a ove godine posebno i vinske etikete iz Sjedinjenih Američkih Država, zemlje gosta.

“Mi organizujemo u Sremskoj Mitrovici Vinski park, koja je po broju izlagača najveća vinarska manifestacija u Srbiji. Organizujemo ga četvrti put, sa prošlogodišnjom pauzom. Naš motiv je da približimo našim sugrađanima i uopšte našim gostima uglavnom vina iz Srema i Srbije, ali i naših gostiju iz regiona, kako bi posetioci jednostavno na jednom mestu mogli da probaju neka vina, koja do tada nisu imali priliku da upoznaju”, rekao je Ramazi Inaišvili, vinar i jedan od organizatora Vinskog parka.

Poseticima iz cele Srbije će se predstaviti više od 80 vinarija sa preko 500 vinskih etiketa. Za dobru atmosferu pobrinuće se muzičari iz sastava Jazzysad, Maestre i Stubovi Pop Kulture, a naravno dobro vino ne ide bez kojeg zalogaja, pa su se organizatori potrdili da naprave food corner sa malim proizvođačima domaćih delikatesnih proizvoda, prvenstveno iz Srema.

“Od prošlog Vinskog parka smo uveli da imamo i zemlju gosta, koja će nam se predstaviti sa svojim vinima. Prošli put je to bio Portugal, a sada će to biti SAD, čija vina će biti dostupna posetiocima. Ipak, pored svega želimo da pružimo mogućnost manjim proizvođačima da se posetioci upoznaju sa njihovim proizvodima i da ih eventualno konzumiraju. Želimo da ljudi uvrste vino u svoju svakodnevnicu, kao što je to bilo nekad, jer ipak je Srem vinarski kraj”, rekao je Ramazi Inaišvili za Sremska Mitrovica živi.

