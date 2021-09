NOVAC UBACITE U SANDUČE: Tezga u Konarevu nema prodavca, mušterije se same služe, a ako neko uzme i ne plati NIJE PROBLEM (FOTO)

Supružnici Aleksandar i Nevena Pavlović iz okoline Kraljeva došli su na nesvakidašnju ideju kako da plasiraju višak voća i povrća koje proizvode.

Sveže namirnice ostavljaju u gajbicama ispred svog domaćinstva gde svi koji to žele mogu da se posluže, a novac ostave u poštanskom sandučetu.

Samo će prvi prolaznici rano ujutru zateći Nevenu i Aleksandra kako dopunjavaju gajbice tek ubranim plodovima. Imaju dva domaćinstva i previše obaveza u toku dana.

- Desilo se to da je stiglo na rod dosta i povrća i gore voća u Roćevićima. Onda nismo mogli da boravimo ovde i da uslužujemo narod, nego smo eto došli na ideju da izbacimo na papir da se sami služe, sami izmere, ubace novac ovde u kasu. I eto! To se stvarno pokazalo lepo. Ljudima je to zanimljivo - navodi Nevena Pavlović iz Konareva.

foto: Printscreen/RTS

Polica sa namirnicama je u prometnoj ulici. Osim komšija mušterije su i turisti koji idu u Matarušku banju. Sve se zasniva na poverenju.

- I da neko uzme, a ne plati, što se kaže nije problem. To je paradajz-dva i možda mu je bio potreban i stvarno ne gledamo mi to - dodaje Nevena.

foto: Printscreen/RTS

Njihove komšije i mušterije su zadovoljne.

- Tako i treba. Mladi ljudi treba da žive, da rade, da imaju ideje - navodi jedna mušterija dok drugi kažu da im je mnogo lakše da dođu kod Pavlovića nego da idu na pijacu.

foto: Printscreen/RTS

Mladi supružnici sa dvogodišnjom ćerkicom Ljubicom veći deo dana provode u voćnjacima u Roćevićima. Na dva hektara imaju više od 1.200 stabala raznog voća. Šljiva je rodila odlično i prvi put su otkupljivačima predali veće količine.

Pavlovići su inače povratnici iz Kanade i uložili su mnogo truda i vremena da osnuju sopstveno domaćinstvo i nove voćnjake.

- Sve što imamo, nekog novca viška, to se ulaže ovde. Ali iskreno se nadam da će se to jednog dana isplatiti. Nadam se uskoro - navodi Aleksandar Pavlović.

Supružnici očekuju i prinovu jer je Nevena je u petom mesecu trudnoće. Poruke podrške im stižu sa svih strana, neretko i od mušterija koje ih, uz novac, ostavljaju u poštanskom sandučetu.

- Evo i poštar je ostavio račune. Ostavio je i poruku šta je kupio - navodi Aleksandar.

(Kurir.rs/RTS)