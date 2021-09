KORONA U VRANJU MEĐU DECOM PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG UZRASTA: Među najmlađima i tinejdžerima 171 pozitivan

Do 15. septembra među predškolskom decom 28 pozitivno na kovid 19Prema podacima Zdravstvenog centra Vranje u Dečijoj kovid ambulanti u okviru primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja, u periodu od prvog do 15. septembra među predškolskom decom do sedam godina 28 je pozitivno na kovid 19, dok su kod uzrasta od 7 do 19 godina 143 deteta pozitivna na koronavirus.

U toku jučerašnjeg dana prema podacima Zdravstvenog centra Vranje u Kovid ambulanti za decu ukupan broj pregledane dece je 83. Urađeno je 68 prvih i 15 kontrolnih pregleda. Jedno dete poslato je na Pedijatriju na dalje lečenje.

Urađeno je 6 antigenskih testova kod dece do 7 godina i 14 kod uzrasta od7 do 19 godina. Na koronavirus pozitivno je devetoro dece. Jedno dete pozitivno je na kovid 19, uzrasta do 7 i osmoro uzrasta od 7 do 19 godina.

(Kurir.rs/T.S.)