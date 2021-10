PREMINUO ISTAKNUTI KULTURNI POSLENIK: Kruševljani žale za Mićom Živanovićem

IN MEMORIAM

Miroslav Mića Živanović, istaknuti kulturni poslenik, preminuo je 5. oktobra u svom rodnom selu Bošnjanu, kod Varvarina.

Ovaj istaknuti umetnik pođen je 1953. godine, po obrazovanju diplomirani pravnik, a ozbiljno se bavio muzikom, svirao više instrumenata i pevao. Radio je isključivo u struci i to od referenta i direktora Radne zajednice DIP “Savremeni dom”, šefa Službe za inspekcijske poslove do Gradskog pravobranioca grada Kruševca. Snimio je jedan CD sa pesmama koje je sam napisao i komponovao. Objavio je tri knjige pesama i to: “U mraku tvojih zenica” 2012, “Dan posle”, 2016. i “Tebi poklanjam” 2021.

foto: Kurir/Ž. M.

Bio je predsednik Osnivačke skupštine i član Upravnog odbora Udruženja pesnika Srbije - PoezijaSRB. Za svoj poetski i ukupan društveno politički rad dobio je brojne nagrade i priznanja. Povodom 650 godina od osnivanja Grada Kruševca, dobio je Zahvalnicu za izuzetan doprinos razvoju Grada, zatim Godišnju nagradu Udruženja pesnika Srbije – PoezijaSRB, Blagodarnicu KCK i veliki broj pesnički nagrada širom Srbije, a poslednje su bile nagrada „Pesnik Tromoravlja“ na manifestaciji „Duša Tromoravlja” u Grad Stalaću i nagrada na konkursu „Vidovdan PoezijaSRB 2021“ za pesmu “Dan posle”.

"Bio je i osnivač Socijalističke partije Srbije i njen istaknuti član, biran je na najodgovornije funkcije u SPS - član Gradskog odbora SPS Kruševac i član Izvršnog odbora Gradskog odbora SPS Kruševca. Socijalistčka partija Srbije je ostala bez svog istaknutog člana koji je uživao veliki ugled u SPS i gradu Kruševcu, a građani će ga pamtiti po vedrom duhu, šarmu i vrhunskoj interpretaciji narodnih pesama, kao i kazivanju soptvene poezije", rekao je Siniša Maksimović, vd predsednika GO SPS Kruševca na komemorativnom skupu.

foto: Kurir/Ž. M.

Mića Živanović je sahranjen na Novom kruševačkom groblju.

Kurir.rs/Ž. M.