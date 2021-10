OVAJ ČOVEK SLIKA NA ČLANKU MRAVA! Bata iz Vučja svoja dela izlaže POD VODOM, ima najlepši atelje i jedinstveni DAR

Bratislav Anđelković, poznatiji kao Bata iz Vučja ima najlepši atelje. On u netaknutoj prirodi kanjona reke Vučjanke kod Leskovca stvara umetnička dela koja izlaže pod vodom.

- Do svojih 40 godina sam istraživao, lutao, tragao, i najzad sam se susreo sa kamenom. Pokušao sam da prepoznam svoju dušu, on njegovu, i tako je sve nastalo na podlozi - rekao je Bata za emisiju 300 čuda.

foto: Kurir Televizija

Kako je naveo, dolazio je na reku Vučjanku jer mu je bilo interesantno. Ono što je učio u školi, činilo mu se stranim.

- To što sam učio, kao da nije bilo moje. Tražio sam nešto svoje, ali je najteže doći do sebe. Našao sam sebe, materijal i temu. Za sve to, potreban je čovek. Ja sam verovatno taj koji je trebalo da ostavi svoj trag na pločarima - opisao je Bata kako je počeo sa stvaranjem svojih dela.

foto: Kurir Televizija

Ovaj umetnik ne stvara samo na kamenim podlogama, već i na starim predmetima, koži, minijaturama.

foto: Kurir Televizija

- Jedna od najmanjih minijatura je na telu mrava, na članku. U hodu stvaram, ako mi neko uzme dasku, prelazim na kamen, ako mi uzme kamen prelazim na zrno pšenice ili ću na insektu ostaviti trag - naveo je Bata.

foto: Kurir Televizija

Osnova Batinih umetničkih dela je istorija srpskog naroda.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:32 PAVLE VUISIĆ, VULKAN GLUME I MRGUD VELIKOG SRCA: Ovaj muzej čuva uspomenu na našeg glumca, njegova pisma, ključeve, fotografije