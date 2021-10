PRVI PUT U SRBIJI: Toplane u Malom Zvorniku i Priboju prešle na ekološka goriva

Mali Zvornik i Priboj imaju od juče grejanje sa novih toplana na biomasu koje su počele sa radom.

Ova dva mesta prva su u Srbiji dobila ovakve toplane i njihovi sistemi daljinskog grejanja prešli su na ekološka goriva.

- Ponosna sam jer je sve urađeno na vreme, nije bilo kašnjenja. Ovo je važno za sve građanke i građane, ne samo jer se radi o energetskoj samodovoljnosti, pošto će toplane koristiti lokalnu drvnu sečku kao gorivo, već i zbog činjenice da će imati grejanje 24 časa. Takođe, važna je i ekološka slika, jer će zaštita životne sredine od sada biti potpuno drugačija - izjavila je ministarka rudarstva i energetike, dr Zorana Mihajlović koja se iz Priboja video vezom obratila predstavnicima tog ministarstva, Zoranu Jevtiću, predsedniku malozvorničke opštine i Vladanu Krasavcu, načelniku Mačvanskog okruga koji su bili u Malom Zvorniku.

Dve nove toplane istovremeno su puštene u rad, a očekuje se i izgradnja takvi, koje će isto koristiti obnovljive izvore energije, u Novom Pazaru i Majdanpeku. Krasavac, načelnik Mačvanskog okruga, kazao je da su osim neprekidnog grejanja benefiti funkcionisanje toplane bez gubitaka na mreži kao i smanjenje emisije gasova, odnosno čistija, zdravija životna sredina. Zahvalio se na podršci u realizaciji ovoga projekata Vladi, resornom ministarstvu i KfW – u, i ocenio da sve aktivnosti vode ka tome ‘’da ispunimo naš cilj, a to je da postanemo prvi zeleni okrug Srbije“.

Predsednik opštine, Zoran Jevtić, zahvalio je na dosadašnjoj saradnji i istakao da opština i dalje računa na pomoć države. Kako je kazao i u ovom slučaju vidi se da bez pomoći države opština ne bi mogla da funkcioniše sama.

- Najveća korist je što će sada grejanje biti 24 sata. Do sada je bilo to do 22 i ljudi su morali da dogrevaju prostorije, osim toga drvna sečka nam se isporučuje sa područja naše opštine, što će dodatno unaprediti lokalnu privredu - kazao je Jevtić.

Izgradnja malozvorničke toplane na biomasu počela je u novembru 2020. godine, a građanima će sada omogućiti kvalitetno grejanje. Kako je ranije saopšteno, toplotnu energiju obezbeđivaće dva kotla na drvnu sečku snage po 0,9 MW, a postoji i rezervni na gas od 2,5 MW.

