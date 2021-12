Dodelom Pokrajinskog priznanja obeležen Međunarodni dan ljudskih prava

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava – 10. decembra, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je Pokrajinsko priznanje u oblasti ljudskih i manjinskih prava „LJudevit Mičatek“ ovogodišnjem laureatu Jeneu Hajnalu, predsedniku Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. Podsetivši na prava obuhvaćena Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, poput prava na život, slobodu veroispovesti, mišljenja i izražavanja, predsednik Mirović rekao je da se u Vojvodini kontinuirano radi na njihovom poboljšanju, te da je Skupština Vojvodine, na predlog Pokrajinske vlade, pre tri godine ustanovila ovaj dan kao jedan od datuma od pokrajinskog značaja.

foto: Pokrajinska vlada

„Prvi razlog zbog kojeg smo to učinili jeste uverenje da Vojvodina, kao i cela naša zemlja, zaista predstavlja izvanredan primer poštovanja svih ljudskih i manjinskih prava sadržanih u pomenutoj deklaraciji, dok je drugi razlog to što je njihovo očuvanje, negovanje i unapređivanje naše čvrsto i trajno opredeljenje“, izjavio je Mirović. Vojvodina je, kako je istakao, mesto skladnog zajedničkog života ravnopravnih ljudi, bez obzira na nacionalnu, konfesionalnu ili kulturološku pripadnost, a uz to i mesto gde nacionalne manjine uživaju sva prava, čiji je nivo često i iznad najviših međunarodnih standarda. „To znači da su nacionalnim manjinama, koje danas zajedno sa većinskim narodom skladno žive u našoj pokrajini, obezbeđeni najbolji uslovi da čuvaju i razvijaju svoju posebnost i identitet – u kulturi, javnom informisanju i obrazovanju na maternjem jeziku na svim nivoima, i mi snažno pomažemo u tom procesu“, naveo je predsednik.

foto: Pokrajinska vlada

Mirović je rekao da je ovo pokrajinsko priznanje koje nosi ime LJudevita Mičateka, čoveka koji je svoj život posvetio borbi ne samo za prava Slovaka, već i svih drugih nacionalnih manjina – zaslužen omaž velikom čoveku, ali i priznanje i podsticaj onima koji danas prednjače u borbi za ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava. Zahvalivši na priznanju, ovogodišnji dobitnik Jene Hajnal istakao je da je velika čast na Međunarodni dan ljudskih prava primiti jedno od najviših priznanja AP Vojvodine, zahvalivši predsedniku Miroviću na nagradi koja je, kako je naveo, podrška kako za njega tako i za sve pripadnike mađarske nacionalne manjine. Događaju su prisustvovali predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, članovi Pokrajinske vlade, dosadašnji dobitnici pokrajinskih priznanja i drugi.

Pokrajinska vlada