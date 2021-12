KO JE SRPSKI ŠPIJUN PO KOME JE NASTAO DŽEJMS BOND? Duško je bio dvostruki agent, a sad je otkriveno i ZNAČENJE BROJA 007

Duško Popov srpski dvostruki agent po kome je nastao lik čuvenog "Tajnog agenta 007" poreklo vodi iz Srbije i to iz malog sela u Vojvodini Novog Miloševa.

Sećanje na Popova u ovom mestu čuva jedinstvena muzejska postavka vrednih i originalnih dokumenata i fotografija.

- Postavka kreće od reprodukcije članaka svetskih medija gde se on direktno dovodi u vezu sa likom iz slavnog ostvarenja. Tu su i engleski, nemački, francuski izveštaji, a veza između njih dvojice spominje se godinama. Kada uđete unutra i kada se upoznate sa Džejmsom Bondom, onda tek kreće priča o Dušku Popovu - istakla je kustoskinja ovog muzeja za Kurir televiziju.

Ono po čemu je Bond posebno poznat je njegova oznaka 007, za koju mnogi misle da je bila oznaka za likvidaciju, međutim, istina je potpuno drugačija.

Te brojke su kontakt Duškovog strica iz Beograda kog je često pozivao, o čemu svedoče i autobiografski memoari pod nazivom "Tricikl", koji su objavljeni početkom 70-ih godina.

- To što je on izvodio tokom Drugog svetskog rata, igrice koje je igrao i opasnosti kojima je izlagao sebe i spasavao druge jesu za akcione filmove, a Jan Flejming koji je stvorio taj like je bio agent Britanske obaveštajne službe, koji je u jednom delu bio zadužen i za Duška, pa je znao za sve njegove vratolomije.

Duško Popov se školovao u Beogradu i po Evropi, a priča se da su mu strasti bile žene, brzi automobili i duženje sa prijateljima iz visokog društva.

