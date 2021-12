PRVI SNEG I LEDENA KIŠA IZAZVALI KOLAPS U SUBOTICI: Padali drveće i bandere, oštećeni automobili, nestalo struje (FOTO)

Jutros se Subotica zabelela, ali je zbog ledene kiše u toku prepodneva stvoren ledeni pokrivač koji je tokom prepodneva stvorio i kraći kolaps u saobraćaju. Evidentirano je oko 40 slučajeva štete, zbog pada težih grana oštećeno je i više automobila, a palo je i više bandera, zbog kojih je nestalo struje u nekim naseljima, nije bilo ni TV programa u nekoliko ulica, zbog otkinutog kabla.

Problem se stvorio zbog ledene kiše koja je padala tokom dva dana, pa se bačena so ispirala sa puteva i staza, odnosno saobraćajnica. Od jutarnjih sati građani se javljaju nadležnim službama, zbog iskrivljenih stubova, izlomljenih grana drveća koje su oštetile i više automobila na uličnim parkinzima.

foto: Branislava Žujović

Nadležne službe Elektrovojovine uklanjale su štetu tokom prepodneva, pa su rasčišćeni i putevi do večernjih sati i uklonjene grane koje su na kolovozu stvarale saobraćajni kolaps.

Na subotičke ulice Zimska služba je posula oko 175 tona soli, da bi se otklonila poledica, a prema rečima Miloša Ljubisavljevića, zimska služba je spremno reagovala na svaki problem i u prvom je stepenu pripravnosti.

foto: Branislava Žujović

"Zimske službe su tokom noći u subotu počele da bacaju so, a utrošeno je oko 80 tona soli tokom dva dana, dok je noćas bačeno još 95 tona soli. Zimska služba je u prvom stepenu pripravnosti uradila sve da spreči probleme u saobraćaju, radile su i dežurne ekipe na terenu, gde god je bilo potrebno".

Nadležni kažu, da zimska služba održava oko 250 kilometara gradskih i prigradskih saobraćajnica, 100.000 kvadrata pešačkih i 57.000 kvadrata biciklističkih staza.

foto: Branislava Žujović

Od Palića do Subotice autobusi su usporeno vozili, zbog klizavog puta, iako je so bačena i na pešačke staze i gradske puteve i trgove, dok se rizla koristi na spoljnim putevima, ka okolnim mesnim zajednicama od Tavankuta do Palića. Zimske službe prate razvoj situacije i vremena i odmah će, kako je rečeno, reagovati na sve probleme.

Kurir.rs/N.H.