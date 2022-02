Da li se će se kafa uzgajati u Sremu - ne još, ali u Sremskoj Mitrovici postoji KUĆA KAFE

Odavno je kafa postala svakodnevna navika gotovo svih nas, ali u moderno doba sve više težimo nekim starim zanatskim načinima proizvodnje, koji nam pružaju mogućnost da uživamo u ukusima u kojima su uživali naši preci. Isti je slučaj i sa kafom, pa je zbog toga Milorad Mića Popadić iz Sremske Mitrovice uz svoj brend KFTRJ kafeteriju pokrenuo i opremio kuću kafe u ovom gradu, mesto gde se kafa iz celog sveta prži na stari način modernim tehnologija i dobija savršen ukus.

“Mi pokušavamo da iz određenih vrsta kafa izvučemo svu onu lepotu koja kafa u sebi ima. Tu pre svega mislim na različite arome, različite ukuse i samim tim ljudima predstavimo kafe iz određenih podneblja na jedan drugačiji način. Kafa je nešto što spaja ljude i tera ih da budu drugačiji, ispunjava im dan. Kafa je svakodnevica i mi je tako i doživljavamo i hoćemo da je na taj način i predstavimo ljudima, da oni kroz kroz svakodnevno konzumiranje tog napitka koji oni toliko vole jednostavno menjaju sebe i svoje okruženje”, kaže Mića Popadić za Sremska Mitrovica živi.

foto: Sremska Mitrovica živi

Popadić kaže da je postepeno ulazio u svet otkrivanja kafe. Prvo je pokrenuo prvu specijalizovanu kafeteriju u Sremskoj Mitrovici, a zatim je počeo da istražuje kako proces proizvodenje izgleda, istražio ukuse, želeći da dođe do onog savršenog. Prošao je određene obuke i pokrenuo jednu novu priču koja se sada razvija, a miris iz kuće kafe se širi gotovo celom dužinom Parobrodske i Puškinove ulice na čijem uglu se Kuća kafe nalazi.

foto: Sremska Mitrovica živi

“Postoje ljudi koji se bave prženjem kafe i koji sebe upoređuju sa alemičarima. Svi znamo šta je alhemija i šta su alhemičari radili, ali upravo to i mi pokušavamo ovde da od sirovog zrna kafe stvorimo jedan produkt koji će ljude činiti zadovoljnim i srećnim. To je i naša misija ovde u kući kafe, želimo da stvaramo nešto i na taj način usrećujemo ljude.Ljudi koji budu došli ovde pre svega treba da osete tu našu energiju koju mi ulažemo svakodnevno da bi kafa bila to što jeste”, zaključio je Popadić, kada su iz mašine počela da zveckaju zrna tek isrpržene kafe.

