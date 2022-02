NAJJEZIVIJE MESTO U SRBIJI NALAZI SE NA STAROJ PLANINI! Meštani ga ZAOBILAZE jer se veruje da mogu da ih odnesu DUHOVI! VIDEO

Mrtvački most je most koji se nalazi na Staroj planini, neposredno ispod sastava Toplodolske reke i Visočice između sela Temska i Topli Do, a legende o ovom mostu lede krv u žilama.

Leva strana reke nad Mrtvačkim mostom zove se Mrtvina, a meštani se plaše da pređu preko mosta zbog duhova koji, prema legendi mogu da vas odnesu, pa se savetuje da nosite nešto teško sa sobom dok prolazite tuda.

Kako kruže priče, sa ovog mesta se noću čuju krici jer sa ovog mosta prolila krv dva puta u reku. Tu prema legendi, noću vrište duše dušmana, odnosno turskih nasilnika, koji su po stazi klali, silovali, palili i pljačkali. Vrište za svojim životima, nerođenom decom.

Kao i u mnogim drugim delovima naše zemlje, tako se i ovde prepričavaju brojne narodne legende. I sve su nekako vezane baš za Mrtvački most. Istini za volju, bilo je pokušaja da se oživi kao turistička atrakcija, ali čini se da nije bilo naročitog uspeha u tome. Čak ćete čuti i od meštana da izbegavaju da pređu preko Mrtvačkog mosta. Ili ako baš i ne mogu da izbegnu, onda se trude da to učine što pre.

Dva važna događaja su se, prema narodnim legendama, zbila na ovom mestu. I upravo zbog toliko stradanja u njegovoj blizini, pretpostavlja se da most nosi takav naziv.

Prva legenda nas vraća u vreme turske vladavine. Izvesni Stojan Stefanović, zvani Dubanća bio je hajduk, poreklom iz jednog od staroplaninskih sela. Baš tu gde se danas nalazi Mrtvački most, hrabri hajduk je sa svojim saborcima napao tursku vojsku.

Ali o ishodu sukoba postoje opet dve verzije. Prema jednoj, tu je stradao Stanko, pa je njegov duh nastavio da lebdi nad Starom planinom i mostom na kom je časno izgubio život. Prema drugoj, nije stradao i uspeo je da ubije izvesnog spahiju Huseina, koji je ubirao harač od srpskog naroda.

Druga legenda o nastanku naziva ovog mosta vraća nas u period Drugog svetskog rata. Marta 1944. godine se u blizini mosta odigrala bitka između srpske i bugarske vojske, kojom prilikom su mnogi vojnici, naročito neprijateljski, stradali. Tela stradalih je odnela reka, a o ovoj borbi svedoči i spomen obeležje, koje se tu nalazi.

No, iako se pominju najčešće ove dve legende, istina o razlogu za takav naziv još uvek nije otkrivena. Među ljudima koji su tuda prošli se čak može čuti i da osećaju neku naročito negativnu energiju dok prelaze preko mosta. Kao da ih teret toliko stradalih pritiska. Ili je to samo njihov strah, budući da neko čak i tvrdi da je čuo vrisku ljudi dok je prelazio preko ovog mosta.

Istina ili ne, tek ove legende služe da nas podsete na izuzetno zanimljive predele u našoj zemlji, koje bi tek trebalo otkriti. Možda je Mrtvački most prava destinacija za aktiviranje turističkih potencijala u tom delu zemlje, ko zna?

Kurir.rs/Mondo/Telegraf

bonus video:

00:50 MNOGO LAKŠE DO KUĆE ILI STANA! Umanjenje do 50 ODSTO, nekretninu koja košta 40.000 - platite upola manje