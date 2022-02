KORONA U LOZNICI POPUŠTA: Kovid odeljenje pred zatvaranjem

Od početka februara još nije bilo zajedničkog izveštaja lozničke Opšte bolnice i Doma zdravlja "Dr Milenko Marin" bez preminulih kovid pacijenata i taj crni niz traje već duže od 20 dana.

Jedan pacijent bitku je izgubio i juče tako da je ovoga meseca bilo 25 smrtnih slučajeva, a sa 11 januarskih od početka godine ih je ukupno 36.

Ukupna korona slika se ipak popravlja. Smanjuje se broj obolelih kao i pacijenata na bolničkom lečenju pa se krajem februara očekuje zatvaranje kovid odeljenja koje je privremeno radilo pri Internom odeljenju lozničke bolnice. Plan je da ponovo jedino mesto za kovid pacijente bude u zgradi Grudnog odeljenja.

Na današnji dan u bolnici je hospitalizovano 38 kovid pozitivnih pacijenata, 48 manje nego na početku meseca, a prema podacima šabačkog Zavoda za javno zdravlje u Loznici su u sredu potvrđena 23 pozitivna uzorka na kovid-19 i trenutno od koronavirusa boluju 472 osobe. Do sada je u Loznici vakcinisano oko 60 odsto građana, a od danas Trijažni centar radi od 7 do 20 časova, umesto do 22 kako je bilo do sada.

