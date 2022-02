PORAZIO KORONU POSLE 11 MINUTA BORBE! Letelo perje na sve strane, srčani Rodac novi SVETSKI ŠAMPION 36. Gusanijade!

MOKRIN - Kad već medicina do kraja to još uvek ne može, čuveni mokrinski guščar Aleksandar Adamov i njegov ljubimac Rodac uspeli su da poraze koronu. To se, doduše, nije desilo u nekoj super modernoj laboratoriji, nego u žicom omeđenom ringu, poprištu 36. Svetskog prvenstva u nadmetanju gusana.

Srčani Rodac je uspeo da zahvaljujući jakim krilima i kljunom, nakon jedanaestominutne borbe, u beg natera Koronu,vlasnika Ivana Prodanova:

- Moj osmogodišnji Rodac nije pelcovan protiv korone, a još manje od straha. On se i 2017. godine okitio titulom svetskog šampiona. Guščar sam od malih nogu, a sa ocem sam kao dete počeo da “teram” guske. Sad to rade i moji sinovi. Dobra hrana, nega, srčanost, treninzi u vidu svakodnevnih šetnji, ali i ljubav su osnova da jedan ovakav lepotan izraste u šampiona- rekao je Adamov. U jatu koje prati prati mužjaka ima više ženki, ali mu je jedna miljenica. Njeno strastveno gakanje gusana hrabri i podiže mu adrenalin. Nošeni prirodnim nagonom, zarad naklonosti ženki, gusani se nadmeću braneći svoja jata.

Maštoviti guščari Na Guščarskom trgu, u finalu dvogodaca, sastali su se Srećko i Mistral. Iskusni guščar Sava Terzić Košničar, čestitao je gazdi Mistrala, mlađanom Stevanu Ognjanovu. Mokrinski guščari veoma su maštoviti u pogledu davanja imena gusanima. Cezar, Nurmagomedov, Putin, Porzingis, Spartak, Begunac, Kočiz, Erupcija, Izbeglica samo su neki od, u vreme parenja, ratobornih gusana.

- Ponosan sam vlasnik Acike, četvorostrukog pobednika Gusanijade. On je legendarni šampion našeg takmičenja, a ima 22 godine. Bilo bi lepo da Rodac pođe njegovim stopama, pa čak i da ga nadmaši- poručio je vlasnik dva velika šampiona. Da je na ovaj način korona zvanično potučena do nogu u Mokrinu, Kuriru je potvrdio Živica Terzić, predsednik guščarskog udruženja "Belo pero":

- Praktično smo dokazali da korona nije nepobediva. Od početka eliminacionih nadmetanja, sredinom decembra, prodefilovalo je 107 boraca, u sve tri kategorije. U ligi jednogodaca, mladih gusana, Žućko je nadjačao Milka. Interesantno je da je njegov vlasnik Lazar Adamov Bilta otac Aleksandra Adamov i da mu je to prva titula, nakon četiri decenije dugog guščarskog staža. Mirko Jolić je vlasnik poraženog Milka. Kuriozitet je da u dvorištu ovog guščara, sve domaće životinje imaju isto ime- Milko- ispriča je Terzić. Neobično takmičenje zvanično je registrovano u UNESKO, a održava se od 1986. godine. Izostalo je samo 2006. godine, zbog ptičjeg gripa.

Kurir.rs/ S.U.

bonus video:

02:02 OVO ĆE NA LETO BITI TOP DESTINACIJA: Srbija ima NOVI BISER, jedno mesto blizu Zlatibora totalni hit!