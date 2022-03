PONOVO POMOR PTICA: Zbog trovanja i krivolova 123 vrste u riziku od iščezavanja

Još jedan pomor ptica nedavno je zabeležen u okolini Vršca. U selu Veliki Gaj pronađeno je devetoro mrtvih strogo zaštićenih mišara i jedna lovostajem zaštićena svraka.

Sumnja se da je za pomor ponovo krivac zabranjeni pesticid "Furadan".

Iako je još 2014. godine "Furadan" zabranjen za upotrebu, pojedinci ne odustaju. Ovoga puta kod Vršca je stradalo 11 ptica.

U neposrednoj blizini leševa pronađena je flaša "Furadana" i ostaci otrovane živine, koja je najverovatnije bila namenjena lisicama.

Na jednoj njivi u okolini Vršca 2018. godine pronađeno je gotovo 70 ptica koje su uginule jer su se hranile pšenicom tretiranom istim pesticidom.

"Više u poljoprivredi nije toliko zastupljen nego baš u tom nekom namernom trovanju određenih grupa životinja, pre svega su to lisice i šakali, gde pored njih stradaju i mnogi drugi", objašnjava ornitolog Milivoj Vučanović.

Prema njegovim rečim pošto te leševe jedu ptice grabljivice, kao što su orlovi belorepani, mišari - oni se od tih leševa kasnije otruju tako da je to jedan lančani proces trovanja u prirodi.

"Taj otrov je zaista veoma opasan", upozorava Vučanović.

Nije samo "Furadan" odgovoran za pomore ptica i životinja. Nepravilna upotreba rodenticida, koji se koriste za suzbijanje glodara, uzrok je mnogih uginuća.

Diplomirani inženjer zaštite bilja Dejan Pantelić kaže da bi ti tretmani trebalo da se rade tako što se otrov ubacuje u rupe i da se onda te rupe zatrpaju.

foto: Printscreen/RTS

"To moraju da rade ljudi ručno i to naravno postaje sve veći problem. Znači ako se radi rasipačem i razbacuje po celoj površini onda je to katastrofa i za divljač i za ptice", poručuje Pantelić.

Pojedini odgajivači golubova krivci su za namerno trovanje ptica grabljivica.

Aleksa Vukićević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije naglašava da postoje ljudi koji gaje golubove i koji ih vrlo često mažu nekim otrovima da bi ubili ptice grabljivice kao što su sivi sokolovi i stepski soklovi.

"To su jedne od najugroženijih ptica u Srbiji tako da mi veliki broj ptica izgubimo zbog ove prakse", ističe Vukićević.

Od 2000. godine do danas širom Srbije registrovano je više od 200 slučajeva trovanja ptica u kojima je stradalo više od 2.000 jedinki.

Alarmantan je i podatak da se u našoj zemlji, zbog trovanja i krivolova čak 123 vrste suočavaju sa rizikom od isčezavanja.

(Kurir.rs/RTS)