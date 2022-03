MINISTAR MOMIROVIĆ U POSETI VARVARINU: Dosadašnji REZULTATI su preporuka za dalji PROSPERITET SRBIJE

Ministar u Vladi Srbije, član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) i predstavnik izborne liste “Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve” Tomislav Momirović posetio je Varvarin, gde je razgovarao sa građanima i opštinskim rukovodstvom.

On je izjavio da su nam sada najpotrebniji mir i stabilnost, kako bi mogli dalje da gradimo i razvijamo Srbiju i naglasio da su ono što će ostati zabeleženo u istoriji rezultati koje je ostvarila Srpska napredna stranka.

foto: Kurir/Ž.M.

- Ima uvek puno onih koji sa strane kritikuju, daju savete. Možda su i u pravu, ali su oni na tribinama, a mi smo na terenu i kad se podvuče neka crta oni će i dalje biti na tribinama, a mi ćemo imati ozbiljne rezultate na terenu. Stalno razmišljam kako će i naša i njihova deca gledati sutra na sve što smo mi danas postigli i ja sam uveren da će oni biti ponosni na nas, da će reći to je bila ozbiljna država, to je bio ozbiljan sistem, to je bila ozbiljna organizacija ti ljudi su izgradili državu ponovo i podigli ekonomiju”, istakao je ministar Momirović.

Ministar je govorio i o periodu pre 2012. godine, kada su na vlasti bile druge stranke.

-Praktično sem Koridora 10, koji nije ni bio završen, nismo imali ni jedan autoput, nezaposlenost je bila skoro 30%, danas je manja od 10%, minimalna plata je bila 15.500 dinara, danas je 35.500 dinara. Da li su sve stvari savršene? Sigurno da nisu. Da li je bilo grešaka? Bilo je grešaka, ali ono što smo mi postigli da uradimo u prethodnim godinama ne može zaista da se poredi ni sa jednim rezultatom u prošlosti, naglasio je Tomislav Momirović. Momirović je ocenio da je najveći uspeh to što su svi ekonomski, infrastrukturni i investicioni rezultati postignuti ni jednom se ne odričući nacionalnog dostojanstva i rekao da je Srbija jedina država u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji.

foto: Kurir/Ž.M.

-Kada pričamo o Kosovu, kada se 2001. godine promenila vlast na Kosmetu su postojali samo UNMIK i KFOR, do 2012. su oni izgradili sve institucije svoje lažne države, sa time smo se mi suočili. Proglasili su nezavisnost, formirali svoje oružane snage, to je 2012. godine sačekalo nas. Od tada do danas šta su postigli i šta su dobili? Države su povlačile priznanje nezavisnosti i naš narod je utemeljeniji dole i Kosovo nikada više neće moći da promoviše i sprovede svoju nezavisnost. Sve što su uradili uradili su do 2012. godine i od tada se ni jedan korak nisu pomerili”, podsetio je Momirović.

Tomislav Momirović je pozvao birače da u nedelju masovno izađu na birališta i da sudbinu zemlje uzmu u svoje ruke i obezbede dalji prosperitet, a to je moguće samo ako Srbiju vodi odgovorna i ozbiljna vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

Kurir.rs/Ž. M.