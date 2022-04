OBUSTAVLJA SE ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ IZMEĐU NOVOG SADA I SUBOTICE: Nastavak izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta

Železnički saobraćaj na deonici između Novog Sada i Subotice biće obustavljen od danas do kraja 2024. godine, zbog nastavka na izgradnji brze pruge između Beograda i Budimpešte, saopšteno je iz "Infrastruktura železnice Srbije".

Vozovi će u tom periodu saobraćati pomoćnim pravcima - od Novog Sada preko Odžaka i Sombora do Subotice i od Novog Sada preko Zrenjanina i Sente do Subotice.

Pruga Novi Sad-Subotica-Kelebija duga je 108 kilometara, a radovi na toj deonici počeli su u novembru 2021, ali nisu zahtevali obustavu saobraćaja.

Rok za završetak radova je 33 meseca od potpune obustave saobraćaja na celoj trasi od Novog Sada do Subotice. To znači da je završetak brze pruge planiran do kraja 2024. godine.

Izvođač radova je kineski konzorcijum "China Railway International" i "China Communications Construction Company", vrednost ugovora je 1,16 milijardi dolara.

Projektom je predviđena rekonstrukcija devet železničkih stanica (Novi Sad, Sajlovo, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo i Subotica), kao i tri nove stanice sa staničnim kapacitetima (Rumenka, Vrbas i Lovćenac).

(Kurir.rs/Beta)