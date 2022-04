SVAKA ČAST! UČITELJICI IZ NOVOG PAZARA APLAUDIRA CELA SRBIJA: Unajmila sam šleper i bez razmišljanja krenula za Beograd

Većina Novopazaraca sigurno ne zna za Nezrinu Šaćirović, ali deca u seoskim školama i to naročito u OŠ "Dositej Obradović" u selu Osaonica znaju. Jer mnogo je dobra učinila za njih.

Nezrina je učiteljica. Putuje trideset i kusur kilometara na posao po snegu, kiši i velikim vrućinama, neprohodnim putevima, ne razlikuje se od drugih, ali aktivnosti kojima se svakodnevno bavi unapredile su školu u kojoj radi.

U OŠ "Dositej Obradović" gde trenutno radi, pre nekoliko meseci zamenila je stare klupe polovnim, ali dobro očuvanim, a po njih je išla do Beograda.

- Moj prijatelj iz Beograda koji radi u OŠ "Ivan Goran Kovačić" obavestio me je o tome da će njihova škola biti renovirana i da su rešili da poklone klupe i stolice. Zamolila sam ga da te klupe donira školi u kojoj radim jer ne mogu biti gore od postojećih. Do dogovora je došlo s time da je trebalo da se obezbedi prevoz od Beograda. S obzirom na to da je bio letnji raspust i nisam htela da obavezujem ljude koji su na odmoru, a to je moralo odmah da se preuzme. Unajmila sam šleper i otišla bez razmišljanja da to završim - govori za Danas skromna učiteljica.

Škola u selu Krće, gde je Nezrina pre radila, bila je ruina, sve je bilo staro i dotrajalo, a učenici i učitelji su radili u nehumanim uslovima.

Zahvaljujući njenoj medijskoj borbi, škola je renovirana od strane Gradske uprave i meštana sela Krće. Takođe, zahvaljujući njoj, učenici su prvi put videli Deda Mraza.

- Volim deci da pored znanja priuštim i neki vid zabave pa sam još u Krću zamolila Hida Muratovića, humanitarca, da obučen u Deda Mraza poseti decu i podeli im poklone. Sa tradicijom slavlja Nove godine sam nastavila i ovde, pa pred praznike imamo priredbu sa Deda Mrazom. Čak se i ja obučem u odelo i proslavljamo. Pokloni budu obezbeđeni u saradnji sa roditeljima - kaže Šaćirović.

Nezrina se trudi da deca razviju i literarni talenat, pa je radila na tome da se uključe u razne književne konkurse.

- Profesor Bratislav Golić Bata iz Požarevca se bavi objavljivanjem učeničkih literarnih radova pa su moji đaci odradili više pesama, priča i tekstova. Sa koleginicama iz škola u selima Svilanovu i Bele Vode dogovorila sam da i njihovi đaci daju doprinos tako da će u "Zborniku književnog stvaralaštva mladih Srbije i dijaspore" koji izdaje ovaj profesor izaći više od pedeset autorskih radova naših đaka, a oni će kao nagradu dobiti knjigu u kojoj su njihova dela i pohvalnicu. A već je jedna moja učenica dobila međunarodnu nagradu na jednom od literarnih konkursa - ponosno ističe Nezrina.

Zahvaljujući učiteljici put do ove škole je takođe dobio novo ruho, ali Nezrina skromno odbija da priča o tome.

- Snimila sam đake koji hodaju po prašini iz škole i poslala ga preduzeću "Novi Pazar- putevi" nakon čega je prilazni put asfaltiran. Sada sam podnela još jedan zahtev da se u školi asfaltira jedna staza - ističe učiteljica.

Na pitanje šta je pokreće na sve ove akcije, učiteljica kaže:

- Želim da i deca na selu imaju isti tretman kao i ona u gradu, jer po meni tu nema nikakve razlike, sve su to učenici koji zaslužuju normalne uslove za školovanje. Škola treba da ima normalan pod, a ne ovakav kakav je u školi gde radim, pun rupa, đaci na njemu igraju klikere. Takođe, krov ove škole je u lošim uslovima, rizičan za decu koja su pod njim i to je nešto što čeka nove akcije - rekla je Nezrina Šaćirović.

Učiteljica, takođe, samoinicijativno vodi decu u muzej i na sportske aktivnosti, jer želi da budu upućeni u sve i da redovno obiđu grad Novi Pazar.

Nezrina je majka četvoro dece i neko ko svoje domaćinstvo izdržava od svoje učiteljske plate, a školi doprinosi onoliko koliko je u njenoj mogućnosti.

