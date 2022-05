NOVI RED VOŽNJE NA BRZOJ PRUZI: Sokolom 64 puta dnevno iz Beograda i Novog Sada, produžena promotivna cena karte

do sada prevezeno više od 230.000 putnika

Od 1. maja na brzoj pruzi Beograd - Novi Sad vozovi saobraćaju čak 64 puta dnevno.

Broj polazaka je povećan za 50 odsto, budući da je do kraja aprila bilo 40 polazaka iz dva grada. U zavisnosti od voza, prvi polasci rezervisani su već od 4.48 ujutru, a poslednji u 22.30.

- Po novom redu vožnje, na brzoj pruzi Beograd - Novi Sad radnim danima biće 27 polazaka inter siti vozova "Soko", i to 14 iz Beograd - centra i 13 iz Novog Sada. Vozovi staju još samo u železničkoj stanici Novi Beograd i putuju 33 minuta. Zatim je tu 11 polazaka regio ekspres vozova "Soko" - pet iz Beograda i šest iz Novog Sada, koji putuju 47-48 minuta. Putnici će najzad imati i 26 regio polazaka, i to po 13 iz Beograda i Novog Sada, koji između ova dva grada putuju od 55 do 57 minuta - kažu u "Železnicama Srbije".

Promotivna cena karte od 300 dinara za vožnju brzim vozom "Soko" od Beograda do Novog Sada u jednom smeru, biće produžena i u maju zbog velikog interesovanja građana.

Od 19. marta, kada je krenuo prvi brzi voz, prevezeno je više od 230.000 putnika.

