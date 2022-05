BABA MI REKLA DA NEĆU STIĆI ŽIV: Radoslav (90) iz Šašinaca biciklom prešao put od 270 km da bi stigao na slavu (FOTO/VIDEO)

Đurđevdan je dan kada se gosti posebno radosno dočekuju.

Međutim, koliko često gosti na slavu dolaze biciklom? I to u devedesetoj godini života. Takav gost, Radoslav Ivanović, pre tri dana potegnuo je iz Šašinaca kod Sremske Mitrovice i do Banjaluke vozio 270 kilometara.

Sremska Mitrovica, Bijeljina, Brčko, Prnjavor, Banja Luka. Jeste daleko, ali kad noge slušaju i u desetoj deceniji, a pedale su decenijama prisan drug, nije teško.

Pre tri dana ekipa RTRS-a razgovarala je sa Radoslavom Ivanovićem na graničnom prelazu Rača. Put do Banjaluke isplanirao je do detalja.

Najudaljeniji gosti najsrdačnije se dočekuju, a kada u goste dolazi 90-ogodišnjak, i to biciklom, onda je to poseban događaj. Radoslav Ivanović do prijatelja kojeg nije vidio godinama potegnuo je 270 kilometara.

- To sam lani odredio, da na današnji dan dođem u Banjaluku. Kaže baba moja.. pa ne znaš hoćeš li biti živ. Rekoh, kako neću, pa ja neću da umrem - priča ovaj vitalni starac.

Nije ovo prva dugoprugaška vožnja Radoslava Ivanovića. Već 20 godina vožnja biciklom više je od hobija. Okrećući pedale obišao je celi Srem, a dolaskom u Banjaluku postavio je lični rekord. Prvi zadatak, kada zdravo stigne na odredište, jeste javiti porodici da je sve prošlo bez problema.

Prva pauza na putu za Banjaluku donela je i jednu anegdotu.

- Spavao sam u Brčkom, a policajac mi je platio prenoćište. Prvo me je iskritikovao debelo, kako ja smem da idem u 90-oj godini bez pratnje. Pa šta će meni pratnja - kaže nam Radoslav.

U Banjaluci će, kaže, provesti nekoliko dana, pa onda nazad u Šašince. Ovaj put, bicikl će biti prtljag, a Radoslav će odmarati noge kao saputnik u unukovom automobilu.

