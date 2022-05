OVAJ AUTO JE STAR 84 GODINE, PREŠAO JE MILION KILOMETARA, A VOZILI SU GA NACISTI: Nesvakidašnji muzej oldtajmera u Preljini (FOTO)

Na Sajmu automobila u Beogradu posebno mesto zauzimaju stari lepotani koji papreno koštaju. Mnogi vozači gaje posebnu ljubav upravo prema oldtajmerima, a za sve njih u Preljini kod Čačka smeštena je prava poslastica, jer se tu nalazi Muzej škodinih automobila. Crvena "felicija" kabriolet iz šezdesetih godina prošlog veka jedna je od deset ukupno sačuvanih u celom svetu i nalazi se u ovom muzeju, u svom punom sjaju, ali i voznom stanju.

foto: RINA

"To je bio jedinstven kabriolet u Evropi u to vreme. Pronašli smo ga u Češkoj i vredni majstori su izvršili kompletnu restauraciju i on je sada ponos ovog muzeja. Ima jedinstven dizajn, mekani i tvrdi krov, a motor od 1000 kubika tih šezdesetih godina bio je izuzetno jak", kaže za RINU, Brano Veljančić.

Kao i većina tadašnjih automobila škode su bile benzinci, vozile su se po celoj Evropi, a u njihovoj udobnosti tada je uživao viši stalež. Još jedan vremešni lepotan koji je izložen u Preljini jeste "škoda tudor", star skoro osam decenija.

foto: RINA

“Svim oldtajmerima koje smo pronašli, motor je bio u izuzetnom stanju, a enterijer odlično urađen. Skoro svi automobili imaju kožna sedišta i vidi se da je udobnost bila visoko pozicioniran kriterijum prilikom proizvodnje”, rekao je Brano koji je i lično radio na restauraciji ovih škodinih vozila.

U Muzeju škodinih automobila nalazi se deset vozila, većina ih je kupljena u Češkoj, a kao oldtajmeri oni dostižu izuzetno visoku cenu na tržištu.

foto: RINA

"Oni vrede više nego pojedina nova vozila, u pitanju su desetine hiljada evra. Imali smo čak i ponudu od pojedinih posetilaca da im prodamo feliciju kabriolet, ali od ovih vozila ništa nije na prodaju", izjavio je Brano i dodaje da ovde nije kraj, već da je Muzej dobio još jedno pojačanje.

foto: RINA

"U pitanju je 'škoda rapid' napravljena 1938. godine, koji je vožen za vreme Drugog svetskog rata, koristili su ga nacisti, a partizani su ga kasnije otuđili. To je najstariji auto koji se nalazi ovde", naglašava Brano.

foto: RINA

Neki automobili nakon godina vožnje i hiljade kilometara puta ostavljenih iza sebe, završe na otpadu ili kao staro gvožđe, a samo retki postaju - oldtajmeri. Da su škodini automobili itekako izdržljivi dokaz je i "škoda oktavia" novije proizvodnje, koja se našla u muzeju jer je prošla neverovatnih - milion kilometara.

