LEŽI I UŽIVA! OVO JE BIK VELIŠA, ŠAMPION NS SAJMA Ponosnom gazdi Radenku ovo je druga titula, prvu mu je osvojio Mališa!

NOVI SAD - Radenko Jeremić je titulu za najtežeg bika osvojio 2019. godine sa bikom Mališom, a istu je ponovio ove godine sa Velišom.

Svake godine zvezda Sajma poljoprivrede je, naravno, najteži bik. Ove, tu počasnu titulu je poneo Veliša od 1.700 kilograma, vlasnika Radenka Jeremića iz Salaša Crnobarskog kod Šapca.

foto: Beta/Dragan Gojić

Veliša, simentalske rase, koji kod kuće ima svoj ograđen prostor, leži i čini se - uživa, mada i pomalo umoran od puta, kaže vlasnik. Zaintrigirani posetioci ga obilaze, zagledaju i fotografišu se s njim, objavio je Agroklub.

Međutim, Jeremiću ovo nije prva titula za najtežeg bika, već je pre tri godine istu osvojio sa Mališom samo 10 kilograma težim od Veliše.

Mačvanski stočar ima u svom tovu oko 400 grla pretežno simentalske rase i nešto manje belgijskog plavog govečeta. Obrađuje 50 ha svoje zemlje i 15 ha u zakupu. Pitali smo ga, kako sa tako "malo" zemlje uspe da prehrani toliko stoke?

Veliša od 1.700 kilograma

"Ne, more! To mogu samo do Nove godine. A od Nove, kupujem hranu. O poskupljenju ne smemo ni da mislimo, nazad nema! Kukuruz mi sad plaćamo 37 dinara za kilogram, a ja trošim preko dva vagona za 15 dana - to je skoro dva miliona dinara", svedoči Jeremić o preprekama u trenutnoj stočarskoj proizvodnji. Velišu će nastaviti da hrani, jer se nada da će "još koji Sajam da izbaci", a klanica mu kad-tad "sleduje".

Sa cenom repromaterijala, povećana je i cena tovnih junadi. Međutim, naš sagovornik kaže da su oni sada na istom, ako ne i na "manjem".

foto: Beta/Dragan Gojić, screenshot Youtube

"Poskupela telad, skače i kukuruz, ali i sve druge komponente, pa nije dobro nikako. Samo, onaj ko se bavi time, ne može sad 'odjedared' da napusti. Tele sada može da košta 800 evra, a bik dogodine može da se proda za 1.000 i ništa nije sigurno, a ne treba nama neka velika zarada. Ne možemo nikako da se uklopimo da budemo na nuli, pa da ostanu subvencije čiste", kaže ovaj šabački stočar.

Kurir.rs/Agroklub/Julijana Kuzmić