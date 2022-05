Sremska Mitrovica: DVE NOVE DOMAĆE INVESTICIJE na jednoj od najpogodnijih industrijskih zona

Sremska Mitrovica pogoduje investitorima zbog dobrog geografskog položaja i infrastrukturne opremljenosti.

Grad Sremska Mitrovica predstavlja jednu od veoma zanimljivih lokacija za investitore, tome doprinosi to što se nalazi na trasi auto-puta Beograd-Zagreb, ali i još dve veoma važne saobraćajnice koje su u izgradnji. Unazad petnaest godina, čelnici Sremske Mitrovice razvijaju industrijske i radne zone u koje investitore privlače kako dobrim geografskim položajem, tako i kompletno opremljenom komunalnom i saobraćajnom infrastrukturom u ovim zonama. Trenutno se u Radnoj zoni “Jezero” grade pogoni dve domaće kompanije koje će u prvoj fazi zaposlti još stotinu ljudi.

“Grade se dve nove fabrike u Sremskoj Mitrovici, pretpostavljam da većina građana to nije ni videla. To je postalo normalno u odnosu na period od pre deset do petnaest godina, kada se gradila po jedna fabrika. Nove dve investicije su fabrike kompanije ”Belt” i “Alex Engineering & Construction”, nalaze se na prostoru Radne zone „Jezero”. Vreme se promenilo u Sremskoj Mitrovici, način života, nekada smo slikali prazne industrijske zone, možemo da budemo ponosni gde smo danas po broju zaposlenih i procentu nezaposlenih. Neke stvari koje drugima deluju velike, nama su postale uobičajene”, rekao je potpredsednik Vlade Branislav Nedimović u obraćanju medijima u aprilu ove godine.

Dok se “Belt” bavi proizvodnjom armaturnom mrežom, “Alex E&C” sa firmom Tara GRP gradi pogon za proizvodnju bazenske opreme i filtera. Pogodi ove dve kompanije će biti završene do kraja 2022. godine, a kako sami ističu, zahvalni su Gradu Sremska Mitrovica na uslovima koje im Radna zona “Jezero” pruža, što je od velikog značaja za njihov izbor lokacije i buduće poslovanje.

