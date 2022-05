ZABRANILI PROLAZ KAMIONIMA! Stanovnici prokupačke Pasjačke ulice danima dežuraju na ulici

PROKUPLJE - Stanovnici prokupačke Pasjačke ulice rešili su da dežuraju na ulici kako bi sprečili teretne kamione da prolaze ovim putem. Tako od prošle subote se smenjuju, sede kraj broja 84 i kako kažu neće odustati sve dok kamioni privatnika ne prestanu da im ugrožavaju ulicu i život. Prva dva dana su nailazili kamioni, a od srede ih više nema.

- Postoje dva alternativna puta, od kojih je jedan specijlno napravljen za ove kamione krajem prošle godine i jedan koji se uređuje, ali privatne firme koje prevoze kamen iz kamenoloma uporno koriste ovaj, koji je i zabranjen za veću težinu. Za poslednjih godinu i po dana, možda i više, asfalt nam je skroz propao, pucaju vodovodne i kanalizacione cevi, dva potporna zida su pala, a nekoliko kuća je napuklo.

Najgore od svega je što deca ne smeju da izađu da se igraju zbog kamiona koji prolaze, a koji ne mogu ni da se mimoiđu, jer je ulica, odnosno put uzak – kaže Nenad Gizdavić koji živi u ovoj ulici. On dodaje da je u Pasjačkoj ulici oko dve stotine domaćinstva i oko stotinak dece i da više niko ne može da trpi teror kamiona teških do 50 tona. U ulici nema ni trotoara, a na mnogim mestima nema više ni asflatna, jer su ga odneli kamioni.

- Prošle godine smo organizovali blokade i tada je jedan od privatnika napravio alternativni put. Malo su prestali da prolaze, a onda je sve bilo po starom. Ovde im je bliže, zato ga koriste. I zbog njih nama su ugroženi životi u svakom pogledu. Zato smo odlučili da dežuramo i da ih sprečimo- objašnjava Gizdavić zašto su se odlučili na ovaj korak. Tako od subote stanovnici na smenu dežuraju, i mladi, i stari, a kamiona nema poslednjih dana. -Nije mi teško da i ja dam svoj doprinos, jer su u pitanju životi i bezbednost svih nas. Tako smo počeli i više da se družimo- kaže sedamdesetpetogodišnja Nataša Mihajlović.

Pasjačka ulica je na reginalnom putu Prokuplje- Beli Kamen, ali je ranije na početku ulice kod bolnice pootojao znak da nije dozvljen saobraćaj vozilima težim do 7 tona. Neko ga je uklonio, te je to poslužilo kamionima da nesmetano prolaze.Dok nije poostojao kamenolom, sve je bilo u redu. Kada je on otvoren, ulicu su okupirali kamioni. Počelo je pucanje asfalta, vodovodnih i knalizacionih cevi, urušavanje, pucanje kuća, a sve je veći broj i saobraćanih nezgoda jer ulica nije dovoljno široka kako bi dva kamiona mgla nesmetan da se mimoiđu. Na kraaju stanvnicima je prekipelo, te su odlučili da sami brane svoju ulicu!

