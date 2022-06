PRE 16 GODINA NIJE ZNALA SRPSKI, A SADA JE DIREKTORKA ŠKOLE: Kazahstanku u Mali Zvornik dovela - ljubav!

MALI ZVORNIK - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološki razvoja imenovalo je ovoga meseca Martu Živanović na mesto v. d. direktora Srednje škole u Malom Zvorniku.

Ona je do sada radila kao nastavnik i tu ne bi bilo ništa neobično, ni to što je Kazahstanka, da kada je stigla u Srbiju pre samo šesnaest godina nije uopšte znala srpski, a uspela je u međuvremenu ne samo da ga nauči, već da se odlično uklopi u novu sredinu i sad postane direktor jedne škole. Iz rodnog kraja, na zapadu Kazahstana, tamo gde se Ural uliva u Kaspijsk jezero, gde su oštre zime, a leta vrela, iz grad Atiraua stigla je na obale Drine, u Mali Zvornik.

U predeo zelenila, blage klime i reljefa koji joj se mnogo svideo dovela je jubav. Marta Živanović, devojačko Jesengalijeva, upoznala je u Kazhastanu Željka iz Amajića kod Malog Zvornika koji je postao njen suprug i ona je od 2006. srpska snajka i žitelj malozvorničke opštine.

Kada je stigla nije znala srpski, a sa suprugom se sporazumevala na ruskom, ali je boraveći među ljudima u novoj sredini uspela brzo da savlada jezik. Kao potvrda toga osim odličnog razgovora na jeziku Vuka ima i sertifikat da je savladala srpski jezik na nivou C1 u Centru Srpski jezik kao strani. Sada se sa osmehom seća tih dana kada je došla u zemlju gde joj je sve bilo neobično, ali vredna, radna i pametna, brzo se uklopila kao da je oduvek živela pored Zvorničkog jezera i nemirne Drine. Kako kaže, Fakultet za strane jezike, studije engleskog jezika, završila je u Kazahstanu, ovde je nostrifikovala diplomu na Filološkom fakultetu gde je kasnije završila master studije - Jezik, književnost, kultura sa prosečnom ocenom devet.

foto: Privatna Arhiva

Čim je došla u novi kraj počela je da radi kao nastavnica. Kakva je bila ilustruje podatak da su njeni učenici iz škole "Miloš Gajić" osvojili prvo mesto na nedavno održanom okružnom takmičenju iz ruskog jezika.

- Do ovog meseca radila sam kao nastavnik ruskog u školi "Miloš Gajić" u Amajiću, a predavala sam i engleski osnovcima u školi "Nikola Tesla" u Velikoj Reci. Sada sam imenovana od resornog ministarstva za v. d. direktora Srednje škole u Malom Zvorniku što mi je vrlo drago.

Prepoznat je moj dosadašnji rad, a nastojati ću da ukazano poverenje opravdam. Umesto pedagoškog, direktnog rada sa decom, sada ću se više posvetiti organizacionim poslovima zbog prirode novog radnog mesta.

Promena je i to što više do posla neću putovati pošto živim u Malom Zvorniku blizu Srednje škole - priča Marta i ističe da je na čelu ustanove koja ima oko 260 učenika i u kojoj se obrazuju i deca iz Ljubovije, Krupnja, Loznice pa i susednog Zvornika (RS) sa one strane Drine jer ima smerova koji im odgovaraju.

Ponosno kaže da je mama troje dece. Najstariji je četrnaestogodišnji Predrag koji se ove godine upisao u Karakaju srednju mašinsku školu, Viktorija ima sedam godina i od septembra je đak prvak, dok

Aleksandar puni tri godine i ide u obdanište. Marta kaže da tako ima decu u svim nivoima obrazovanja - od vrtića do srednje škole. Ističe da joj ćerka igra folklor, trenira i taekvondo, a nedavno je u borbama osvojila treće mesto.

foto: Privatna Arhiva

Ne samo da se lepo uklopila i napredovala u struci, ona je uz podršku sestara njenog supruga postala prava srpska domaćica, sprema sva jela koja su deo srpske kuhinje i bez problema krsnu slavu. Nađe vremena da učestvuje i u humanitarnim akcijama, a svi koji je poznaju kažu da je vredna žena i dobar čovek.

Ona je živa potvrda da se sve može postići velikim radom i sa mnogo ljubavi, Kazahstanka na čelu jedne škole u Srbiji, zemlje čiji jezik pre samo deceniju i po uopšte nije znala i u kojoj je brzo prihvaćena pa je odavno u njenoj sredini smatraju ‘’svojom’’.

T. Ilić