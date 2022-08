RAKA POD STARE DANE OBORIO GINISOV REKORD: Alas iz Trstenika ostvario san nakon nekoliko decenija treninga (FOTO)

Šezdesetpetogodišnji Trsteničanin Radisav Raka Pantović nedavno je nezvanično oborio Ginisov rekord u plivanju jednom rukom!

Raka je na Savi kod Šapca preplivao 13 kilometara.

Zapadnu Moravu prvi put preplivao je sa ocem pred polazak u školu. Radisav Pantović, čuveni moravski maratonac, skakač u vodu, kormilar čamca i alas nakon nekoliko decenija treninga ostvario je svoj san.

- Ja sam isplivao 13, a mogu da plivam mnogo više. Nisam se oprobao. Ja sada moram da budem na Savi nekoliko dana, 10 do 15, krenem sa 10 kilometara, zatim popnem na 15, a onda da idem na 20 kilometara. Imam samo taj jedan dan u godini. Više puta se dešavalo da ta voda i nije baš kako treba ili duva vetra. Jednog dana me sačekala neka košava. To su talasi kao da sam na moru - kaže Radisav.

foto: Printscreen

Plivanje jednom rukom je sportska disciplina kojom se retko ko bavi u svetu.

- Plivanje jednom rukom je nešto fantastično. Znači, puta šest, jer tu vam telo nije u samom balansu. Telo je na jednoj strani, radi samo jedna polovina i javljaju se problemi kao što su grčevi koje je nemoguće rešiti okretanjem na drugu stranu kao što je to slučaj kad se pliva sa obe ruke. Tako da je to kod Rake fascinantno - ističe moravski maratonac Nemanja Petrović iz Trstenika.

Predsednik Društva sportova na vodi "Zapadna Morava" Dragan Radovanović navodi da je Raka počeo da forsira nešto što ovde niko nije.

- Bavio se tim plivanjem jednom rukom i imao izvanredne rezultate u tom smislu. Svakodnevno ga vidimo kako tu trenira. Nekima je to malo čudno, nisu do sada videli, ali eto on je obarao neke rekorde - rekao je Radovanović.

Vrhunski rezultat koji je Radisav ostvario na Savi mora da ponovi kako bi to uskoro zabeležila Ginisova komisija i zvanično ga proglasila svetskim rekorderom u plivanju jednom rukom.

Do sada je veliki broj Srba upisan u Ginisovu knjigu rekorda koja se ažurira svake godine.

(Kurir.rs/RTS)