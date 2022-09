OTKRIVENO KO JE U ČAČKU STAVLJAO UMRLICE KRALJICE ELIZABETE: Čitulju nisu dali samo zbog OVOG razloga

Iako su hiljadama kilometara daleko od njenog kraljevstva, žitelji grada na Moravi na nesvakidašnji način oprostili su se od kraljice Elizabete. Na nekoliko mesta u gradu osvanule su umrlice kako bi se odala počast preminuloj vladarki. Svi su se pitali ko stoji iza ove ideje, a ispostavilo se da je to grupa mladih Čačana.

"Godinama unazad šalili smo se na račun njenih godina, bili smo oduševljeni njenim duhom, život, uvek su oko toga bili neki vicevi i šale. Ideju smo dobili još kada je u stotoj godini umro princ Filip i rekli smo kada bude umrla kraljica stavićemo čitulju u Čačanski glas, međutim to bi nas koštalo čak i do nekoliko hiljada dinara, što je mnogo, jer mi smo uglavnom studenti. Razmišljali smo i na kraju došli na ideju da sami napravimo umrlice i izlepimo ih po gradu, pa smo tako i uradili", rekao je jedan od idejnih tvoraca neobične ideje.

Na najprometnijim mestima u gradu na Moravi ovih dana mogla se videti umrlica, nekima je to izgledalo kao glup, dečiji potez, dok su drugi to shvatili kao način da se najdugovečnijem monarhu novije istorije oda počast.

Dosta ljudi je videlo ovo u gradu, ali pre svega na društvenim mrežama i to je sve krenulo kao jedna dobra fora. Ljudi se obično ovih dana našale na račun nas Čačana, pa kažu da smo nebeski narod. Nije nam cilj bio da nekoga ismejemo, reakcije su podeljene, neki su to shvatili kao šalu, a oni koji su protiv svega toga, pre svega tih istorijskih dešavanja, oni su to shvatili krajnje ozbiljno i bili su protiv toga", kaže mladi Čačanin.

On dodaje da je ova opcija daleko jeftinija varijanta od odlaska na sahranu, na kojoj se skupilo ma hiljade ljudi iz svih delova sveta.

Kurir.rs/RINA