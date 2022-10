NOVINAR VERBALNO NAPADNUT: Dopisnika vređao bivši policajac

Dok se kao dopisnik ‘’Večernjih novosti’’ za Loznicu i Šabac službeno nalazio u lozničkom selu Draginac danas, oko 15:30, verbalno je napadnut Vladimir Mitrić.

Prilikom ulaska u lokalni restoran u pratnji policijskog obezbeđenja njega je, kaže Mitrić, bez ikakvog povoda počeo da vređa jedan muškarac.

- Ničim izazvan krenuo je da me vređa, posle ružnih reči čuo sam da je rekao da zna da će me onaj ponovo prebiti, a mislio je na bivšeg policajca iz susednog sela koji je takođe radio u Beogradu kao i on.

Obezbeđenje je odmah reagovalo, on je priveden, a posle saslušanja je pušten. Reč je o bivšem policajcu.

foto: Kurir/T.Ilić

Kao novinar sam duboko zabrinut za svoju bezbednost i bio sam u pravu kada sam govorio da ću biti kao glineni goluba ako mi se ukine policijsko obezbeđenje.

Ovaj događaj smatram dramatičnim i sa svoje strane potrudiću se da se u narednom periodu što manje krećem uprkos poverenju koje imam u ovaj policijski sastav i lozničko Tužilaštvo – kazao je večeras Mitrić za Kurir.

Mitrić je napadnut je 12. septembra 2005. godine, u ulazu zgrade u kojoj je živeo, dok se vraćao sa novinarskog zadatka. Napadač mu je bejzbol palicom naneo teške telesne povrede, jedna ruka mu je slomljena, a pozadina napada ostala je nerazjašnjena.

Otada Mitrić ima policijsko obezbeđenje i tako živi i radi poslednjih sedamnaest godina.

Kurir.rs/ T. I.