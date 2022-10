TANJA UZELA TEGLU I KILO SVINJSKOG: Baba joj pokazala kako se meso mesecima čuva bez frižidera! Snimila video da vidi cela Srbija

BEOGRAD - Tanja već dugo domaćicama iz Srbije pokazuje šta sve ume u kuhinji, ali i čitavom domaćinstvu za koje sama pravi mnoga sredstva za čišćenje od sastojaka koje već ima u kući.

Njene snimke gledaju ne samo žene iz Srbije nego i iz čitavog regiona, a među najnovijima jeste i savet kako sirovo meso može mesecima da se čuva čak i ako nemate frižider.

Tanja je otkrila da je to naučila od svoje babe koja joj je pokazala kako se to radi. Ona je za moderne domaćice snimila video kako bi korak po korak videle kako to mogu i same da urade, posebno one koje nemaju zamrzivač a kupile su povoljno veću količinu mesa pa sad ne znaju kud sa njim.

foto: Youtube Printscreen

Tanja je objasnila da meso po babinom receptu tako čuva već 10 godina i da ga nikad ne zamrzava i ne drži u frižideru nego u podrumu i to tokom čitave godine, bez obzira koja je napolju temperatura. Ona dodaje i da je to mnogo bolje od zamrzivača jer kad joj odmah treba ručak ne gubi vreme na odmrzavanje jer je već sve spremno za prženje i pečenje.

Ona navodi još jednu prednost - očas je spremno i za roštilj a lako u tegli može da se ponese na put, letovanje, zimovanje ili piknik, što može da donese značajnu uštedu za porodicu.

Prvo što je uradila, uzela je staklenu teglu, kilo svinjskog mesa a onda dodala začine - so, mlevenu crvenu papriku, suvi začin pa tegle samo poklopila ali ne i zatvorila pa ih stavila u duboku šerpu sa vodom...

