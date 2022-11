SVEČANA AKADEMIJA PET VUKOVIH ŠKOLA: Održana prva zajednička proslava dana škola na području Loznice koje nose ime Vuka Karadžića

Sve škole na području Grada Loznice koje nose ime Vuka Stefanovića Karadžića obeležile su na Mitrovdan svoj dan zajedničkom Svečanom akademijom u Vukovom domu kulture.

U prigodnoj proslavi, koja je prvi put biti ovako organizovana, učestvovale su Gimnazija ‘’Vuk Karadžić’’, osnovne škole ‘’Vuk Karadžić’’ iz Loznice i Lipnice, istoimena Osnovna muzička škola kao i Vukova spomen škola iz Tršića.

U ime direktora svih pet škola obratio se Darko Nestorović, čelni čovek lozničke Gimnazije, koji je kazao da su iza njih gotovo tri godine funkcionisanja pod posebnim uslovima rada zbog kovid pandemije u kojima su "svi, profresori i učenici pokazali odgovornost, profesionalnost i jedinstvo uprkos svim preprekama".

foto: Kurir/T.Ilić

- Sve nedaće smo prebrodili, a to su mogli samo oni koji vole svoj posao, nastavnici i profesori zajedno sa svojim učenicima i uz veliku podršku grada i resornog ministarstva. Hvala svim profesorima i učenicima koji su uprkos teškim uslovima nastavili da postižu dobre rezultate na svim nivoima, od gradskog do državnog takmičenja, a kvalitet rada potvrđen je i rezultatima upisa naših učenika na fakultetima – kazao je on i najavio da će Gimnazija osnovana 1871. proslavu 150 godina osnivanja, koju je lani sprečila korona, prirediti naredne godine kada će izaći i odgovarajuća monografija škole.

Školama Vukovog imena njihov dan je u ime grada čestitao Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika, koji je podsetio da Loznica ima 14 osnovnih matičnih škola, 28 izdvojenih odeljenja, četiri srednje škole i jednu osnovnu muzičku.

foto: Kurir/T.Ilić

- Planirani tekući prihodi budžeta za ovu godinu su oko tri milijarde dinara, od toga je za funkcionisanje predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja neophodno oko 630 miliona, a kad se tome doda novac potreban za rad centra za talente, stipendiranje najuspešnijih učenika i studenata, uz onaj koji će se ove godine potrošiti za početak gradnje fiskulturne sale u Gimnaziji i osnovnoj školi u Jadranskoj Lešnici onda je to oko 780 miliona dinara. Grad će nastaviti da ulaže uobrazovanje i dalje – kazao je poželevši svima još više uspeha u narednim godinama.

foto: Kurir/T.Ilić

Svečanosti su u prepunoj sali Vukovog doma kulture prisustvovali predstavnici grada, SPC, direktori lozničkih škola, nastavnici, đaci i roditelji.

Na prvoj zajedničkoj proslavi dana škola nazvanih po velikanu srpskog jezika i književnosti, znamenitog Tršićanina, svaka od njih se predstavila kroz prigodan program koji su pripremili njeni učenici i nastavnici.

Kurir.rs/T.Ilić