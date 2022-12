MIROVIĆ uručio novčane nagrade i priznanja najtalentovanijim učenicima u Vojvodini

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas nagrade „Talenti 2022“ najuspešnijim darovitim učenicima i njihovim mentorima sa teritorije AP Vojvodine za vrhunske rezultate koje su postigli na takmičenjima u zemlji i inostranstvu u oblastima nauke, tehnike, umetnosti i jezika tokom školske 2021/2022. godine.

Ove godine je osmoro darovite dece dobilo specijalne nagrade s novčanim iznosom, njih 77 dobilo je diplome s pojedinačnim novčanim nagradama, a nagrađena su i dva hora i jedan školski orkestar. Diplome i novčane nagrade dobilo je 75 mentora, a dodeljene su i pohvale za 258 učenika.

foto: Pokrajinska vlada

Zahvalnost za uspehe koje su ova darovita deca do sada ostvarila, prema Mirovićevim rečima, dugujemo njihovim roditeljima koji su ulagali u njih, trudili se i borili zajedno sa njima.

„Zahvalnost dugujemo i vašim nastavnicima, koji su imali vere i podsticali vas da dođete do rezultata kojima se danas ponosimo. Ali pre svega, zahvalnost dugujemo vama – najboljim, najtalentovanijim učenicima“, naglasio je Mirović.

Predsednik je podsetio na to da se nagrada talentovanim učenicima dodeljuje više od dve i po decenije, te da za to vreme iz godine u godinu svedočimo tome da se u njih mora više ulagati, i da je to princip koji moramo negovati u životu i radu.

1 / 4 Foto: Pokrajinska vlada

Mirović je dodao da danas, prebirajući po našoj tradiciji i sećanju, govorimo o svima onima koji su postizali velike rezultate i dosezali visine u učenju i razvoju, onima koji su stvorili sve ono što nas okružuje, gradili škole, delovali u javnom životu, umetnosti, književnosti.

„Neki od njih su dobitnici ovih priznanja minulih decenija, neki nisu, ali su uspeli da se ugrade u temelje svega onoga što je danas najviša vrednost naše zajednice. Uveren sam da ćete slediti njihov put i da ćemo za neko vreme govoriti o vama, kao o najuspešnijim ljudima, školovanim, obrazovanim, dostojanstvenim i časnim, koji će voditi naše društvo u budućnosti“, rekao je predsednik Mirović.

Događaju je prisustvovao i pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta.

Pokrajinska vlada