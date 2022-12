GRADONAČELNIK BAKIĆ uručio prelazne pehare najboljima u akciji „Sportista godine Subotice“

U Subotici je sinoć, u Velikoj većnici Gradske kuće, održano svečano proglašenje dobitnika priznanja u tradicionalnoj akciji „Sportista godine Subotice“ koju zajednički organizuju Grad Subotica, Sportski savez grada Subotice i „Nove Subotičke novine”. Titulu najboljeg sportiste Subotice za 2022. godinu poneo je Sebastijan Nađ, rvač Spartaka, dok su za najbolji sportski kolektiv proglašeni Ženski fudbalski klub Spartak i Muški odbojkaški klub Spartak, koji dele prvo mesto. Godišnji izbor najboljih subotičkih sportista prisustvom je uveličao i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić koji je, nakon prigodnog obraćanja, uručio prelazne pehare namenjene najboljem sportisti i najboljim klubovima, najvrednije priznanje ovog tradicionalnog izbora koji bez prekida traje od 1961. godine.

Gradonačelnik Bakić je, tim povodom, rekao da je u ovoj akciji ljubomorno čuvano i negovano sve ono najbolje što je Subotica u sportu imala, ali i dalje ima, od 1961. godine, kada je ona prvi put i održana, i da ova akcija po tome spada među najdugotrajnije izbore sličnog karaktera u Srbiji.

„Prvo priznanje u ovoj akciji dobio je Nikola Špear, tada sjajni teniser Spartaka. Akciju od 1961. godine negujemo i svi mi danas, kako sportisti i njihovi treneri, predsednici, direktori i sekretari na terenima, tako i mi, sa druge strane terena, koji se trudimo da svima njima obezbedimo što bolje uslove za bavljenje sportom. Videli ste i danas zašto je Subotica i dalje ’grad sportova’, po rezultatima, ali i po činjenici da u Subotici jednako negujemo veliki broj sportova. Među nagrađenima, u svim kategorijama, nalaze se predstavnici dvadeset i pet sportova i to je ogromno bogatstvo koje treba poštovati“, rekao je gradonačelnik Bakić.

Dodao je da mu je drago što su subotički sportisti i ove godine pokazali jedan kontinuitet i što se sa njima danas ne susreće prvi put.

„Bila mi je čast da u prelepom zdanju Gradske kuće u Subotici primim i delegaciju Rvačkog kluba Spartak, koji je ove godine imao dva prvaka sveta, vicešampionke Evrope u tenisu i odbojci, bronzanog boksera sa Evropskog prvenstva, učesnike evropskih takmičenja, šampione i vicešampione Srbije, sjajne karatiste... Oni su još jednom bili naši najbolji ambasadori, jer su na najvećim svetskim sportskim borilištima ponosno, časno i uspešno promovisali ime naše Subotice. Zbog njih, ali i svih onih koji su rešili da bar jedan deo svog života posvete sportu, trudimo se da obezbedimo što je moguće optimalnije uslove za bavljenje sportom“, podvukao je Bakić.

On je nagasio da je budžet za sport sve veći i veći i da je taj trend zadržan i tokom ove godine.

„U poređenju sa budžetom u 2021. godini, u ukupnom iznosu od 73,45 miliona dinara, tokom korona krize koja je uzdrmala sve sfere našeg života, u 2022. godini on je bio znatno veći, odnosno sportski klubovi su mogli da računaju na oko 125 miliona dinara. Na današnjoj sednici Skupštine grada doneta je odluka da se, u okviru usvojenog budžeta grada Subotice za 2023. godinu, za sportske klubove i udruženja opredeli 150 miliona i 196 hiljada dinara“, naveo je Bakić.

Istakao je da subotička lokalna samouprava nastoji da sportistima pomogne i na druge načine.

„U toku 2022. godine smo pomogli brojnim klubovima i sportskim organizacijama, rešavali smo i ove godine neke dugogodišnje probleme. Između ostalog, izdvojio bih dva projekta realizovana u saradnji sa Pokrajinom – adaptirana je teniska hala u Dudovoj šumi, a na prvim treninzima u 2023. godini gimnastičarke i gimnastičare će dočekati nove sprave. I zato, ako se neko i dalje pita zašto Suboticu zovu ’grad sportova’ i da li ovaj epitet i dalje stoji uz naš grad, neka dođe na ovakvu dodelu, na ovakav praznik sporta“, kazao je Bakić

Uz konstataciju da je Muški odbojkaški klub Spartak za njega moralni šamion Srbije, gradonačelnik Bakić je na kraju svog obraćanja rekao kako mu je puno srce zbog prepune Velike većnice Gradske kuće.

„I ovo je ponos grada Subotice. Danas nas je posetila delegacija iz Grada Kraljeva, da razmenimo projekte: oni za bazen, a moja želja je da sagradimo još jednu sportsku halu sa 4.000 mesta, reprezentativnu, da dobijemo još jedan prostor u kome biste trenirali i u kome bi se održavala takmičenja. Već smo izračunali da je to oko šest miliona evra, odredili smo i lokaciju gde će da bude i ja se nadam da ću, kao i uvek, uspeti da ispunim i sebi želju, i vama dato obećanje”, naglasio je gradonačelnik Bakić.

On je, na kraju obraćanja, sportistima poželeo još mnogo dobrih rezultata, a svim prisutnima, kao i njihovim porodicma mnogo zdravlja i sreće i da se, u miru i radosti, lepo provedu tokom predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika.

U ime Sportskog saveza Srbije i u svoje lično ime prisutne je pozdravio predsednik Sportskog saveza Srbije, Davor Štefanek.

„Velika je čast govoriti ovde ispred vas, ispred svetskih šampiona, ispred budućih svetskih šampiona, olimpijskih pobednika, jer znam da Subotica ima nešto što nema nijedan drugi grad, a to su sportisti kakve nema niko. Dokazali ste to više puta i nadam se da će već 2024. Subotica imati novu olimpijsku medalju, bar jednu, ali moguće i više. Subotica i ove godine dokazuje da je zaista grad sporta, ne samo u seniorskoj konkurenciji, ne samo u rvanju, nego i u drugim sportovima. Imamo evropske medalje u mlađim kategorijama što me jako raduje, što je najbitnije da imamo decu, budućnost u koju treba da ulažemo. Zahvaljujući Subotici, gradonačelniku, zahvaljujući državi Srbiji, imamo mogućnosti da imamo dobre uslove za treninge, a vi to najbolje opravdavate sa rezultatima i medaljama sa velikih takmičenja”, rekao je Štefanek.

On je naglasio da ima odličnu saradnju sa Sportskim savezom Subotice i odličnu komunikaciju sa gradonačelnikom Bakićem, i dodao da će raditi na poboljšanju sportske infrastrukture u Subotici.

„Pružićemo svoj maksimum da što više pomognemo gradu Subotici. I vama deco, i vama takmičari, da možete lakše da trenirate i da donosite još sjajnih odličja. Želim vam još uspešniju 2023. godinu”, kazao je Davor Štefanek.

Najboljima u konkurenciji pionira, priznanja je uručio Atila Kikić, predsednik Skupštine Sportskog saveza Subotice, dok je najboljim juniorima priznaja predao Vlado Tomić, direktor „Novih Subotičkih novina“. Najboljim seniorima nagrade je uručila Nataša Aleksić, članica Gradskog veća Subotice zadužena za sport i omladinu, a najboljim klubovima Subotice u 2022. godini, nagrade je dodelio Dejan Vuković, sekretar Sportskog saveza Subotice.

Tri ravnopravna priznanja za sportiste veterane koja nose ime po Milenku Brustulovu, nekadašnjem novinaru „Subotičkih novina“, priznanja je uručio Nikola Stantić, novinar „Novih Subotičkih novina“, dok je sportistima i klubovima koji su imali vredne rezultate, odnosno koji beleže vredne jubileje, priznanja predao Sreten Damnjanović, predsednik Sportskog saveza Subotice.

