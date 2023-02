SARU I DANILA IZ VALJEVA SVADBA KOŠTALA BOGA OCA: Imali vodopad od šampanjca, konobare platili 50 €, a zbog ovog TROŠKA se kaju

Sara i Danilo iz Valjeva venčali su se prošlog vikenda u jednom tamošnjem restoranu. Iako su svadbu zakazali još prošlog leta, oni su doplatili određene stavke pred samo venčanje.

Čak su morali i da uzmu "malu" pozajmicu od banke kako bi sve troškove pokrili. Ipak, i pored toga, njih dvoje su "ušli u minus". Sara kaže da su ona i muž odlučili da sami organizuju svadbu, što znači i da sami snose sve troškove.

"Odlučili smo da sami napravimo svadbu, bez pomoći roditelja. Koliko uložimo, toliko će nam se i vratiti poklonima, zar ne? Međutim, kada smo stavili sve na papir, shvatili smo da možda nećemo imati dovoljno novca da platimo sve stavke. Zato smo uzeli malu pozajmicu od banke. Međutim, ni taj novac nije mogao da pokrije sve troškove koje smo imali jer smo bukvalno pred samu svadbu morali da doplaćujemo neke stvari", priča Sara za Novu.

Prema njenim rečima, vlasnik restorana u kom su pravili svadbu, letos im je tražio 20 evra po gostu. Mesec dana pred svadbu, dakle odmah posle Nove godine, rekao im je da je sve poskupelo i da će morati da podigne cenu stolice za 2 evra.

"Znači, 22 evra po gostu. Platili smo restoran malo više od 5.000 evra. Znači, toliko para samo za restoran. Pritom, oni su imali svoju dekoraciju koja je, priznajem, bila vrhunska, ali je koštala 500 evra. Prihvatili smo i to. Samo sam tražila obruč od cveća za slikanje i on je bio još 80 evra", rekla je Sara.

Restoran je, kako dalje objašnjava, ponudio svoju muziku, poznati orkestar iz Valjeva koji svira i pop i folk muziku. Pošto su ga slušali te večeri kada su i došli da zakažu termin, dopao im se, pa su ih angažovali.

"Moj Danilo voli pop i rok, tako da je bez razmišljanja rekao da hoće tu muziku. Ja, opet, više volim Miroslava Ilića, Lepu Brenu, Šabana Šaulića, pa smo se usaglasili da nam baš oni sviraju. Tražili su 2.500 evra, ponudili su nam svoj program i pristali smo. Pritom, pevao je i jedan momak iz nekog muzičkog takmičenja, pa pretpostavljam da je možda zato ta cena", dodala je Sara.

Naravno, bilo je tu još dodatnih troškova, ali kako kaže Sara, nije mogla a da nema vodopad od šampanjca koji je koštao 150 evra.

"Kud svi, tu i mali Mujo. Šalim se, ali kad već sve uzimamo, onda smo i to. Potom, usluga jednog konobara iznosila je 50 evra, a mi smo ih imali osam. Pa je gazda rekao da treba da doplatimo za određena pića pošto ih restoran nema u svojoj ponudi", nastavlja Sara.

Torta je, priča ona, bila među većim troškovima, zbog čega se sada kaje.

"Poručili smo tortu na pet spratova. Sada shvatam da je to bilo toliko nepotrebno jer smo dobili mnogo torti na poklon. Tako da je zaista mogla biti klasičnija, ali sada je gotovo. Platili smo je 47.000 dinara. Preterali smo, znam", priznaje novopečena mlada.

Takođe, veliki izdatak bile su i burme, ali zbog toga se ni Sara ni Danilo ne kaju.

"Platili smo ih 570 evra. Htela sam da imamo posebne burme, sa izgraviranim našim imenima i datumom, od čistog belog zlata. Nećemo ih kupovati stalno, nosićemo ih, nadam se, do kraja života, zašto da ne kupimo one koje nam se sviđaju?", rekla je Sara.

Iznajmljivanje venčanice je ovu mladu koštalo 450 evra, dok je mladoženja kupio odelo za 250 evra.

"Muškarcima je lako, mogu da pronađu odelo i za 100 evra, ali ovaj moj je hteo neko markirano, karirano… Cipele je platio 12.000 dinara, dok su moje bile samo 5.500. Pa smo kupili i darove za kumove, peškire za automobile, pa dok smo napravili mini posluženje i kod njega i kod mene kući pre nego što smo krenuli na venčanje… … Jao, ne smem više ni da nabrajam, zaboli me glava kad se samo setim. Sve u svemu, svadba nas je koštala Boga oca, sigurno više od 10.000 evra", rekla je Sara.

Matičar skuplji za 12,6 odsto

Izlazak matičara na teren radi sklapanja braka u Beogradu tokom ove godine košta 16.001 dinar. Ovo je, u poređenju sa prošlom godinom, poskupljenje od 12,6 odsto. U slučaju da su jedno ili oboje mladenaca bolesni, stari ili nemoćni, sklapanje braka može da se obavi na drugom mestu po volji mladenaca, i u tim slučajevima, izlazak matičara na terena košta 330 dinara. U zavisnosti od broja gostiju, velike su šanse da će restoran predstavljati najveći izdatak za mladence. U hotelima i salama za proslave u Beogradu cene drastično variraju. Jedna od najpovoljnijih opcija je 13 evra po osobi. S druge strane, jedna od najskupljih varijanti, u poznatom prestoničkom hotelu, košta 120 evra. To znači da mladenci treba da izdvoje od oko 1.500, pa sve do 14.000 dinara po zvanici.

Torta se naplaćuje po kilogramu, te cena zavisi prvenstveno od broja gostiju, a potom i od izgleda same torte. Različiti sajtovi o venčanjima sugerišu da je po gostu sasvim dovoljno 150 grama poslastice. U poslastičarnicama u Beogradu, kilogram torte se naplaćuje od 1.200 do 2.700 dinara. Dakle, za manje venčanje od 50 zvanica, torta će koštati od 9.000 do 20.250 dinara. Za veće slavlje, sa 300 gostiju, troška može da predstavlja ogroman trošak, te može da košta od 54.000 do čak 121.500 dinara.

U velikom broju slučajeva, fotografa obezbeđuje restoran u kojem se venčanje održava. Međutim, mladenci koji ipak samostalno anagžuju fotografa, platiće različito u zavisnosti od toga šta tačno žele. U zavisnosti od toga šta mladenci žele, fotografi u Beogradu traže od 12.000 do 225.000 dinara.

Beogradski bendovi takođe predstavljaju veliki trošak za mladence. Jedna od najpovoljnijih opcija je bend koji nastupa za 700 evra. S druge strane, najskuplji bend traži 2.500 evra. U domaćoj valuti, to je od oko 82.000 do 293.000 dinara.

Za venčanicu, šminku i fizuru treba izdvojiti i više od 100.000 dinara. Kada je u pitanju venčanica, mlada svoju haljinu može da kupi, sašije ili iznajmi, a upravo je iznajmljivanje najčešća opcija i kreće se od 225 pa sve do 650 evra, odnosno od oko 26.500 do 76.000 dinara.

U zavisnosti od dužine kose i željene frizure, mlade će za svoj poseban dan morati da izdvoje od 2.000 dinara u najboljem slučaju. U pojedinim salonima, cene frizura idu i do 12.000 dinara.

Šminka je još jedna stavka na koju "ode" nekoliko hiljada dinara. Tako beogradski šminkeri i šminkerke svoje usluge naplaćuju u rasponu od 5.000 do 17.000 dinara. To znači da će mlada za svoj izgled tog dana morati da plati barem 33.500 dinara. U najskupljem slučaju, ovaj iznos biće 105.000 dinara.

