"MOŽDA I JA POSTANEM OMILJENA SNAJA, KO ZNA": Nepisano je pravilo da se jetrve ili savršeno slažu ili su kao rogovi u vreći!

One su toplo i hladno, crno i belo. Jetrve spaja ljubav prema muževima spaja, a evo šta ih razdvaja...

One žene koje ih nemaju se neretko iščuđavaju neverovatnim nesvakidašnjim i potpuno posebnim odnosima između dama sa ovim "porodičnim zvanjem".... Priča se u komšiluku, žene dva brata, jetrve se, ili slažu savršeno, ili su kao rogovi u vreći, nepisana su pravila.

Krenimo sa pozitivnim i dobrim iskustvom. Složne kao prsti na jednoj ruci, brižne kao sestre rođene, druželjubive poput drugarica da, da ima i takvih primera.

"Ne bih život mogla da zamislim bez moje jetrve, tu je uvek kad treba i kad je najteže. To samo Bog može da spoji. Moju decu čuva kao i svoju. Svaki odlazak na pijacu, ispijanje prve jutarnje kafe sve je lepše u njenom društvu, a evo i zašto:

"Dobar je čovek nije sujetna, egoistična, nije materijalista, voli da se šali i na svoj račun voli da pomogne da ohrabri i pruži podršku. Sa njom provodim više vremena nego sa sestrom i to traje godinama", tvrdi V.J. (56), koja živi sa deverom i jetrvom u istoj kući samo sa posebnim ulazima.

Za svaku pohvalu, važno i toga ima i to je moguće. Međutim... "Ona je snaja broj jedan od samog početka, ja se ništa ne pitam. Sve što uradi je za primer i tu nema dalje. Za mene je prostor skučen sve što uradim nije po volji. Razumem, samo jedna svekrvi može biti voljena snaja. Na žalost ja to nisam. Moje iskustvo izgleda ovako... U većini situacija iako potegnem više, pokažem da sam čovek ne razdvajam decu, češće pospremim ono što je zajedničkio, a ona se elegantno izvuče, jer nikad to nije ni radila.... i opet milija i draža.

Muž moje negodovanje podvodi pod "zvocanje". Odustala sam gledam svoja posla trudim se da budem diplomata, šta mi drugo preostaje. Jetrva, postaje institucija tako se i ponašam učim, kako bi se snašla, nikad nije kasno, tešim se. Možda u dogledno vreme i ja postanem omiljena snaja, ko to zna", napominje Z.K. (42).

A gde je tu svekrva? Situacija po kazivanjima izgleda ovako Može mudro da balansira, drži ravnotežu i sprečava sukobe u najavi između snaja, naravno ukoliko to želi. U suprotnom bira jednu stranu, opravdava, pomaže, razume, uzdiže u nebesa, ističe do čak udruženih nastupa. Drugoj uvek kritika, jer njeno činjenje nikada nije dovoljno dobro. Porodični odnosi su složeni.

"U civilizovanom svetu kada svi negde žure i u stisci su sa vremenom nemajući često ni minut za druge, odnosi između jetrva mogu biti i savršeno dobri, ali i ne moraju. Sve zavisi koliko su spremne žene, jetrve da prihvate jedna drugu i da ne dozvole da ljudi iz okruženja doprinesu da u njihovom odnosu "sve pođe po zlu". Sujetne, egoistične, žene sa dva aršina pune sebe to ne razumeju, jer ne žele. One su uvek u pravu, i ne bi da se vraćaju u prošlost, ali samo onda kada to njima ne odgovara. U suprotnom usta su im puna prošlosti postignuća i doprinosa i njihovih zasluga za kuću i porodicu, naravno po subjektivnoj proceni. Drugim rečima, pamte samo ono što žele, što njima odgovara... Ima svega i svačega i sve je to život i sve je za ljude".

Poenta čitave priče, iskustvo je dragoceno, iskoristite ga kod vaspitanja svoje dece nije na odmet da znaju.... prenesite sinovima kako može izgledati odnos između njihovih žena, vaših snaja, ćerkama ukoliko udajom dobijaju jetrvu predočite šta može, a i ne mora da ih snađe u tom odnosu, kao i da nije retkost da i svekrva može biti kamen spoticanja u čitavoj priči, iskustvo je mnogih žena.

