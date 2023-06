STIŽU NEVESTE IZ KINE DA SE UDAJU ZA SRBE: Kinezi oduševljeni našim svadbama i običajima, ali postoji i jedan problem (FOTO)

Odličan smeštaj, ljubazni domaćini i privlačna gastronomija sve su to segmenti oko kojih se turistički radnici trude kako bi privukli što više gostiju. Međutim, da neobične ideje ipak najbolje prolaze pokazuje primer domišljatih Kosjeraca koji su u svoju ponudu uvrstili pravu pravcatu, srpsku i mrsnu svadbu.

U selu Gostoljublje od 2019. godine organizuje se specifična srpsko-kineska svadba, upravo za posetioce iz ove istočne zemlje. Mlada je njihova, mladoženja naš, a svatovi su ostali Kinezi iz te turističke grupe.

foto: RINA

- Oni su facinarani našim običajima i svadbom. Kod njih je sve to mnogo drugačije, nema ni ljubljenja među mladencima, pa kad dođe do toga svi ostaju u potpunom šoku. Ova turistička ponuda realizuje se preko agencija iz Šangaja i Beograda i Kinezi kad dođu kod nas, mi im objasnimo sve naše običaje, a ta svadba traje oko tri sata i zaista sve ispoštujemo. Bude zaista pravi spektakl, uz puno smeha i pozitivne energije, rekao je za RINU Branko Ostojić jedan od organizatora i inicijatora ove ideje.

foto: RINA

Koliko su se Kinezima svidele ove svadbe na čist srpski način, pokazuje činjenica da je tokom 2020. godine bilo zakazano 117 ovih neobičnih veselja, ali su zbog pandemije morala biti odložena. Sada kada je korona prošlost, turisti iz daleke Kine nisu zaboravili ovu neobičnu ponudu i nagrnuće u Kosjerić i ovog leta.

- Prva svadba nam je zakazana za 9. jul, a kasnije u septembru imamo po jednu svadbu zakazanu bukvalno svaki dan, što je do sada oko 40 zakazanih za ovu sezonu. Drago mi je što nisu zaboravili kako se to provodi kod nas, pa se nakon pandemije ponovo vraćaju. Mnogo anegdota ima tokom svakog veselja, a meni je bila namera da novopečeni mladenici spavaju na štali za 50 evra, a ako "bukom uznemire" domaće životinje onda cena ide na dole, rekao je kroz osmeh Branko.

foto: RINA

Do sada se podno Dvčibara "udalo" oko tridesetak turistkinja sa istoka, a ove godine sreću bar na nekoliko sati pronaći će još toliko. Organizatori vode računa da sve bude potpuno autentično, svaki gost iz Kine ima posebnu ulogu, od devera, preko kumova do starog svata. Baš kao što to običaji nalažu u Srba.

foto: RINA

Mlada i mladoženja su obučeni u narodnu nošnju, gađa se jabuka i kupuje mlada. Jedino što se malo razlikuje jeste trpeza, pošto gosti iz Kine u odnosu na nas imaju drugačije principe ishrane i to se poštuje.

(Kurir.rs/RINA)