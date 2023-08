MIROSLAV UKRAO PRVI MILION IZ KUĆE, PA KUPIO OVO: Na dan slave usledio je šok! Zbog reči oca svi u prostoriji su ZANEMELI (FOTO)

Beograd - Doći do prvog miliona najteže je ostvariv cilj na putu svakog ko se odluči za privatni biznis. Mnogi do tog cilja zapravo nikad i ne stignu. Međutim, Miroslav Stanisavljević iz Srema dokaz je da može i drugačije. On je kako kaže, svoj prvi milion "zaradio" tako što je krišom uzeo svu očevu ušteđevinu, a ostalo je istorija.

- Kad me neko pita kako sam zaradio svoj prvi milion, uvek kažem da sam ga ukrao ali i pošteno vratio svom ocu, započinje priču Miroslav.

Imao je tada, nastavlja uz osmeh, oko dvadesetak godina i veliku želju da zaradi svoj novac i pokrene posao. Otac je kupio traktor Ferguson koji se Miroslavu nije dopao, a kako su se tada u prodaji pojavili novi beloruski, poželeo je da ima takvu poljoprivrednu mašinu. Uzeo je novac koji je otac čuvao u kutijama i kupio ga.

foto: RINA

- Za to moje delo samo je majka znala, a otac je videvši traktor u dvorištu tek tada shvatio da sam uzeo pare iz kutije. Počeo sam raditi sa njim, orati dan i noć kako bih zaradio pare da vratim ocu i kako bih zaradio za sebe. Posle samo dva meseca ja sam zaradio novac i na dan naše slave ga vratio. Kada je video koliko mi je još ostalo novca i da je i traktor otplaćen, otac me je zagrlio pred gostima, izljubio i rekao - od danas ti vodiš kuću“, priseća se ovaj Sremac.

Od tada su se poslovi smo nizali i ubrzo je postao poznat kao izuzetan izvođač radova. Na hiljade iskopanih kilometara ostalo je iza njega tokom decenija radnog staža. Radio je mnogo, ponekad i u nemogućim uslovima, a kako bi u poslu što više napredovao sam je osmilsio čak i motornu testeru za zemlju.

foto: RINA

- Testera za kopanje zemlje je u to vreme bila pojam i pokazala se veoma korisnom mašinom. Početkom telefonizacije ja sam kopao i do četiri kilometra dnevno što mi je donosilo odličnu zaradu. Prilikom kopanja na aerodromu Tesla bilo je 1000 vojnika koji su uspeli da iskopaju jedan kilometar za dan. Sutradan sam ja sa mašinom iskopao dva ipo kilometra za kraće vreme, rekao je ovaj majstor za rovove.

Tokom obilaska raznih terena i vrednog rada Miroslav je dugo imao i neobičnog pomoćnika. Jedan pas, rase terijer, mu je dugo bio od velike pomoći.

foto: RINA

- Prilikom provlačenja optičkih kablova ulicama Novog Beograda on je ulazio u kanale između šahti i provlačio kablove i tako je spasio šest kilometara beogradskih ulica od raskopavanja i uništenja. Za svaki izlazak iz tamnih kanala dobio bi po komad parizera kao nagradu i taj posao smo odradili za tri dana. Jednom prilikom jureći za mačkom on je upao u šaht dubok četiri metra ispod jednog parkinga. Direktor je odmah rekao da počnemo kopati da bi ga oslobodili i tako smo i učinili, jer taj pas nas je mnogo zadužio i morali smo ga spasiti. On je postao moj ljubimac i ljubimac svih 300 radnika koje sam tada vodio, gledali smo ga kao malo vode na dlanu, ističe Miroslav.

Pored testere za kopanje zemlje Miroslav je sam konstruisao i mašinu za horizontalno bušenje zemlje ispod puteva i pruga. Ova mašina je bušila i do 100 metara horizontalno a u svojoj kolekciji danas poseduje čak 20 vrsta takvih mašina.

Kurir.rs/RINA