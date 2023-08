DOBRA POSETA NA LOZNIČKOM BAZENU LAGATOR: Za dva meseca 26.000 kupača

Od otvaranja 16. kupališne sezone na gradskom dečijem i olimpijskom bazenu Ustanove za fizičku kulturu ‘’Lagator’’ do danas je prodato nešto više od 26.000 ulaznica, koliko je bilo za čitavu prošlu.

Sezona je otvorena pre dva meseca, na Dan grada 16. juna, a upravnik bazena Stefan Mitrić kaže da će, ukoliko se ponovi julski žarki talas, možda uspeti da dođu i do 30.000 kupača.

foto: Kurir/T.Ilić

- Tokom udarnog perioda sredinom prošlog meseca za dve sedmice smo prodali oko 13.000 ulaznica i dnevno imali po oko hiljadu i po kupača, sa plaćenim ulaznicama, sezonskim kartama i decu do sedam godina, za koju je ulaz besplatan. Danas završavamo sa ovogodišnjom besplatnom obukom neplivača i stilova plivanja, imali smo dve grupe sa po 60 neplivača i dve sa tridesetak polaznika za stilove tako da je ponovo prošlo oko dve stotine mališana. Od prve sezone traju te obuke i do sada je u njima učestvovalo oko tri po hiljade dece koja su proplivala, ili su usavršila stilove – kaže on.

Ko je došao na gradsko kupalište imao je odgovarajuće uslove da se osveži i opusti. O bezbednosti kupača brine devet licenciranih spasilaca, tri medicinske sestre i deset zaposlenih, a posetiocima je na raspolaganju oko 80 suncobrana i stotinak ležaljki. Mitrić kaže da je do sada sezona protekla bez problema, redovne kontrole vode pokazale su, kao i prethodnih godina, dobre rezultate i očekuje da tako bude do kraja meseca, dokle će kupalište biti otvoreno.

Ovoga leta važile su lanjske cene, dnevna ulaznica je 200 dinara, sezonska za đake i studente je 3.500, a za odrasle 4.500 dinara.

Uprkos varljivom letu na kupalištu su zadovoljni, ali će i posle ove sezone ostati nedostižna 2012. kada je na Lagatoru bilo oko 44 hiljade kupača.

Kurir.rs/T.Ilić