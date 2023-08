AHMED IZ EGIPTA OSTAO U ČUDU ZBOG JEDNOG SRPSKOG VEROVANJA: Njegovim potezom svi bili iznenađeni, a on nije shvatio šta je uradio

Jedan iracionalan strah kod Srba koji opstaje decenijama, jeste strah od promaje, tačnije verovanje da od promaje možete da se razbolite, ili čak da vas "ubije".

Na neki način, verovanje da promaja "može da te ubije" samo naš narod razume, a problem nastane uglavnom kada to treba da objasnite strancima. U takvoj situaciji se našao Ahmed, mladić iz Egipta koji živi u Srbiji.

Sada je na Tiktoku podelio svoje prvo iskustvo sa "čuvenim fenomenom" - promajom.

"Želim da podelim sa vama nešto zanimljivo iz Srbije, to je nešto što se zove promaja. Prvi put kada sam ušao u kuću otvorio sam vrata i prozor i ovde su svi bili šokirani zbog toga. Pitali su me šta to radim i rekli mi da ću da se razbolim ili da će da me ubije", počeo je priču Ahmed.

Bio je potpuno zbunjen i nije znao o čemu se radi, dok mu detaljno nisu objasnili.

"Pitao sam ih kako, šta se događa, nisam znao o čemu se radi. Rekli su mi - promaja.

Šta je promaja? Na početku sam mislio da je to virus ili tako nešto, a onda su mi objasnili da kada otvoriš vrata i prozor u isto vreme da tako "izazoveš vetar" od kog možete da se razbolite ili čak da vas ubije.

Ovde u Srbiji ne kažu "trči ili ćeš da umreš", oni kažu "promaja.", zaključio je Ahmed na kraju videa.

"Promaja ubija", "Najveći srpski neprijatelj je promaja", neki su od komentara ispod ovog videa.

(Kurir.rs)