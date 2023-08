U LOZNIČKOJ SREDNJOJ EKONOMSKOJ ŠKOLI VEĆ DRUGU GODINU: Na nastavu bez minića, dekoltea i šorceva

Sve više škola uoči početka školske godine objavljuju na svojim sajtovima pravila oblačenja i o tome govore kao o velikoj novini. Za učenike lozničke Srednje ekonomske škole to je "stara" priča.

U ovoj obrazovnoj ustanovi kodeks oblačenja važi od prošle školske godine, šta tačno podrazumeva piše na školskom sajtu, a objavljeno je i na njenim stranicama na društvenim mrežama. Uz objašnjenja kodeksa nalazi se i molba upućena roditeljima i đacima da pre dolaska u školu vode računa o izgledu, drugim rečima da ne dolaze na nastavu kao da su krenuli na plažu ili večernji izlazak.

Prema rečima direktora škole Milana Nedeljkovića, ove mere važe od prošle školske godine i primenjuju se drugu godinu zaredom.

- Kada smo uveli kodeks oblačenja o tome smo obavestili sve učenike, obišli sva odeljenja. Oni tačno znaju šta se od njih očekuje i primena je u početku bila malo teža, ali je vremenom to sve bolje prihvaćeno. Važno je da je reakcija roditelja na to bila odlična. U slučajevima kada se neki učenik ogluši o kodeks to bude zabeleženo, a ako se ponavlja bude kvalifikovano kao ometanje nastave i može dovesti i do smanjenja ocene iz vladanja – kazao je danas Nedeljković uz napomenu da kodeks oblačenja važi i za nastavno osoblje i ostale zaposlene u školi.

Neprimeren izgled učenika je, navedeno je na sajtu, ako nosi majice sa bretelama, dubokim dekolteom, koje ne pokrivaju stomak i leđa, nosi šorts, neprimereno kratke suknje, imaju neprimereno jaku šminku, nose prozirne tkanine kroz koje se vidi donji veš, a u nepoželjnu spada i odeća sa navijačkim obeležjima, uvredljivim natpisima ili slikama. Nije dopušten ni pirsing, papuče, kape, kačketi, kapuljače, marame na glavi i naočare za sunce.

Sve te odredbe prati i adekvatan grafički prikaz kako bi đacima bilo što jasnije šta se od njih zahteva. Uz sve to učenicima je zabranjena upotreba mobilnih telefona na času.

