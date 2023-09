PRVI GRAD U SRBIJI KOJI JE UKINUO ODBORNIČKU NAKNADU: 24 miliona dinara više u budžetu grada Sremska Mitrovica

Danas su odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica, jednoglasno odlučili da ukinu nadoknade za odbornike, potez koji će gradu uštedeti oko dva miliona dinara mesečno, što ukupno iznosi oko 24 miliona dinara godišnje.

Predsednik Skupštine Grada Sremska Mitrovica, Vladimir Pavlović, predložio je na sednici Skupštine grada dopunu dnevnog reda kojom bi se raspravljalo o ukidanju odborničkih naknada. Ova inicijativa izazvala je živu raspravu među odbornicima Sremske Mitrovice. Sremska Mitrovica ima 61 odbornika, 11 odbornika iz Udruženja građana "Grad za sve nas", dva iz grupe građana "Mitrovačka alternativa", šest iz SPS i 42 iz Srpske napredne stranke.

Vladimir Pavlović smatra da bi odbornici trebalo da obavljaju svoju funkciju iz iskrenih uverenja, a ne zbog materijalne naknade. Pavlović ističe da je biti odbornik u Skupštini opštine ili grada privilegija sama po sebi, i da ljudi koji se biraju na ove pozicije treba da budu ostvareni u ljudskom i svakom drugom smislu. Prema njegovom stavu, motivacija za obavljanje ove funkcije treba da dolazi iz dubokog uverenja u korist koju mogu doneti zajednici i građanima.

foto: Dijana Šćekić

"Upravo su ukinute odborničke naknade, Skupština grada je upravo donela odluku kojom se ukidaju naknade odbornika, mogu samo reći da je ova odluka doneta jednoglasno, ukupno u parlamentu imamo 61 odbornika, naknada je bila 20.000 dinara plus porezi i doprinosi. To ovaj grad košta na mesečnom nivou oko dva miliona dinara odnosno na godišnjem nivou negde oko 24 miliona dinara, mi ćemo u narednom periodu odlučiti gde ćemo preusmeriti ta sredstva, da li će to biti na dečija igrališta ili u zdravstvo, videćemo... Počeli smo rekonstrukciju i izgradnju novih igrališta, to je velik posao u kom smo već odmakli, ima oko 100 igrališta u gradu, molim za strpljenje tamo gde igrališta nisu uradjena kao na primer ulica Jovana Dučića i Gajeva ulica".

On je dodao da nije finansijski momenat nešto što grad navelo na ovu odluku.

"Mislim da smo se malo udaljili od osnovne suštine odborničkog poziva, mislim da smo malo zaboravili da je odbornik biti čast, nikakav materijalni stimulans ne može biti važniji od poverenja, odbornik je čast. Motivi koji vode odbornika ne mogu biti materijalni, ovo što smo danas uradili je bitno za budućnost, pogotovo za sledeći saziv, pokušavamo da vratimo odbornički poziv na mesto na koje pripada. Želeo bih da čestitam odbornicima koji su danas jednoglasno doneli ovu odluku, glasali su za, stavili su lični interes po strani zarad opšteg interesa".

Odborničke naknade, koje često prate ovu funkciju, smatraju se određenim oblikom stimulacije za obavljanje odborničkog posla. Međutim, predsednik Skupštine grada tvrdi da bi ukidanje ovih naknada moglo da oslobodi odbornike bilo kakvih sumnji u vezi sa njihovim motivima za obavljanje funkcije i da bi se time naglasila njihova predanost javnom interesu. Odborničke naknade u Sremskoj Mitrovici se ukidaju od 1. januara 2024. godine.

