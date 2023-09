JEDANAESTI REGIONALNI SAJAM MEDA U LOZNICI: Kilogram i do 1.300 dinara, posetioci ne žale da plate koliko treba

Na šetalištu kod Vukovog doma kulture danas se završava jedanaesti Regionalni Sajam meda u Loznici koji zajednički, u saradnji sa Turističkom organizacijom grada, organizuju pčelarska društva iz Loznice i Lešnice. Trodnevna manifestacija je počela u sredu, ali je zbog Dana žalosti juče zvanično otvorena.

foto: T. Ilić

Sajam se održava jedanaesti put uzastopno i svake godine je sve bolji, ocena je pčelara koji kažu da je ova manifestacija odlična prilika da oni predstave svoj rad, a osim meda posetioci vide i ponude proizvođača rukotvorina i raznih domaćih proizvoda.

Loznički pčelari kažu da godina nije bila najbolja za njih, ali da to ne utiče na sajamsku ponudu pošto je ostalo zaliha meda iz prethodne sezone koja je bila dobra. Na 24 pčelarska štanda nalaze se osim bagremovog i druge vrste meda, lipov, livadski, šumski, suncokretov, a tu su i drugi pčelinji proizvodi. Posetioce su dočekale prošlogodišnje cene meda, a one su, kako kod god pčelara od 1.000 do 1.300 dinara u zavisnosti od vrste.

foto: T. Ilić

- Dolazim redovno i kupujem med, propolis, polenov prah jer od toga nema ništa zdravije. To dajem unucima jer je med vrlo lekovit i pojačava imunitet. Poznajem naše pčelare i znam da ću ovde naći pravi i kvalitetan med tako da mi nije žao da platim koliko treba – kaže jedna starija Lozničanka dok pazari za jednim štandom.

Izložene su na nekoliko štandova i rukotvorine domaće radinosti i raznolika zimnica, sokovi, džemovi, slatka. Prema rečima Jovana Miladinovića, načelnika Odeljenja za privredu, pčelarska društva iz Loznice i Lešnice imaju podršku grada, a zajednički su prošli kroz veliki broj obuka, projekata, na razne teme iz pčelarstva su dolazili da govore eminentni stručnjaci, a grad je ovdašnjim pčelarima obezbedio i posetu Tašmajdanskom sajmu meda u Beogradu.

foto: T. Ilić

Pčelarska društva su u saradnji sa opštinama Ljubovija, Krupanj, Bogatić i ostalim lokalnim samoupravama prošla kroz regionalni projekat u oblasti pčelarstva gde je Loznica, odnosno njeno pčelarsko društvo dobilo liniju za proizvodnju satnih osnova, štandove, koji su u krupanjskoj opštini, a Ljubovija liniju za proizvodnju pogača. Grad je, podsetio je on, za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, gde pčelarstvo ima mesto kroz nabavku pčelinjih društava, košnica, opreme pa i prikolice za prevoz košnica, u ovogodišnjem budžetu izdvojio 23 miliona dinara.

Do sada je stigao 241 zahtev, a trećina ih je upravo podrška pčelarstvu. Sajam ima podršku i Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine, a loznički pčelari kažu da je trodnevna manifestacija odlična prilika da kupci upoznaju ljude koji nude med vrhunskog kvaliteta, saznaju šta ih zanima o pčelarstvu, stvore uzajamni odnos poštovanja i poverenja i saznaju kako razlikovati pravi od onog ‘’drugog’’ meda koga, nažalost ima na tržištu.

Sajam meda završava se danas u 18 časova.

Kurir.rs/T.Ilić